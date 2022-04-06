HIZIRBEK GAYRETULLAH VEFAT ETTİ

HızırbekGayretullah, 1940 yılında Doğu Türkistan’ın Manas ilçesinin Alankı yaylasında dünyaya geldi. Büyük dedesi Baytik, kuzeydoğu Kazakistan’ın (Zeysan, Sarıterek, Kendirlik, Kögeday ve havalisi) Çarlık Rusyası’nınBolısı (Mutasarrıf) idi. Dedesi Muhammed Can, alim ve molla idi. Babası Kaynaş, Manas Emniyet Müdürü olup, 1949 yılının sonlarında Doğu Türkistan’ı Kızıl Çinlerin işgal etmesi üzerine Türkiye’ye göç etmişti. Tahsil hayatını Türkiye’de tamamlayan Hızırbek’in çeşitli gazete ve dergilerde çok sayıda makalesi yayınlanmıştı. HızırbekGayretullah’ınyayınlanmış beş kitabı bulunmaktadır.

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu, Aydınlar Ocağı İstişare ve Bilim Kurulu ve Kazakistan Yazarlar Birliği, Türk Göçmen Mülteci Dernekleri Federasyonu Doğu Türkistan Temsilcisi, Federasyonun yayın organı Türk Yurdu Dergisi teknik sekreteri, Türkistan Doğu Türk İlleri Derneğinin Yönetim Kurulu üyesiydi. Doğu Türkistan konusunda Kayseri’de yayınlanan aylık İstiklal Gazetesi’nde de köşe yazarıydı.

Önce VATAN yazı ailesi olarak, büyük dava isanı Hızırbek Gayretullah’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk Dünyası’na başsağlığı diliyoruz.