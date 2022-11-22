Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç, İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. Uluç için sabah saatlerinde çalıştığı Sabah Gazetesi önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Uluç'un naaşı Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Hıncal Uluç'un ağabeyi Öcal Uluç, ailesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Milletvekili Mahir Ünal, eski Başbakan Tansu Çiller, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü eski Başkanı Faruk Süren, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sunay Akın, Ender Bilgin, spor ve medya camiasından birçok isim katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Hıncal Uluç, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.



"TÜRK BASININA FARKLI BİR DÜNYA AÇTI"



Hıncal Uluç'un ağabeyi Öcal Uluç "O benim sadece kardeşim değil aynı zamanda meslektaşımdı. Sırdaşımdı, dostumdu. Herkes bilir ki hayatta en sevdiğim insan Hıncal'dı. Benim dünyamın yarısı yok. Ben ondan 3-4 ay önce başladım mesleğe. Ben mutfakta kaldım o akıllılık etti, mutfak dışını tercih etti. O yönettiği dergileriyle, gazeteleriyle Türk basınına başka bir dünya kapısı açtı" dedi.



"EN YAKIN DOSTLARINI BİLE ELEŞTİRİRDİ"



Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, "45 seneye yakın bir dostluğumuz vardı. Kendine münhasır bir insandı. Toplumda gerekli olan kitabın ortasından konuşma tarzını benimsemiştir. En yakın dostlarını bile en acımasız şekilde eleştirmekten geri kalmazdı" diye konuştu.



"İYİ BİR GALATASARAY'LIYDI"



Galatasaray Kulübü eski Başkanı Faruk Süren, Hıncal Uluç'un iyi Galatasaraylı olduğunu belirterek "Galatasaray'ı eleştirmiyor anlamına gelmesin, Galatasaray'ı ve yöneticilerini eleştirirdi" dedi.



"SPOR GAZETECİLİĞİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR İNSANDIR"



Spor yorumcusu Serdar Ali Çeliker, "Sabah Gazetesi'nde çalıştığım dönemlerde çok yakındık. Türk spor gazeteciliğinde çok önemli bir insandır" şeklinde konuştu.



"ÇOK İYİ BİR İNSANDI"



Ağabey demekten çok keyif aldığı bir meslek büyüğünü kaybettiğini söyleyen spor yorumcusu Ender Bilgin "Evinde misafir olmaktan çok mutlu olduğum bir yakınımı kaybettim. Zor bir insandı. Seveni kadar sevmeyeni de vardı. O'nu yakından tanıyanlar için çok iyi bir insandı" ifadelerini kullandı.



"YILLAR BOYUNCA DOSTLUĞUNU YAKINDAN HİSSETTİK"



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Hıncal ağabey çok donanımlı bir insandı. Özellikle kültür ve sanata çok kıymet verirdi. Yıllar boyunca dostluğunu yakından hissettik" dedi.



"GENÇLERE ÇOK MESAJ VERİRDİ"



Eski Başbakan Tansu Çiller, "Gençlere çok mesajları vardı. Onları keyifle anlatırdı. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.



"HINCAL ULUÇ HAFIZA NİTELİĞİNDE BİR İNSANDI"



AK Parti Milletvekili Mahir Ünal, Hıncal Uluç'un duruşuyla örnek olduğunu belirterek "Hıncal Uluç hafıza niteliğinde bir insandı. Cumhurbaşkanımız ve partimizin taziyelerinizi iletiyoruz" diye konuştu.



"CESUR BİR İNSANDI LAFINI ESİRGEMEZDİ"



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise "Çok değerli ve kıymetli bir insandı. Toplumda bazı yerlerde insanların değeri ve kıymeti her zaman ayrı bir yer ifade ediyor. Hıncal ağabey bunlardan bir tanesiydi. Cesur bir insandı lafını esirgemezdi" şeklinde konuştu.