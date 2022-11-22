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Hıncal Uluç için gazete önünde tören

22 Kasım 2022 Salı 12:33
Hıncal Uluç için gazete önünde tören

İSTANBUL - Gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için çalıştığı Sabah Gazetesi önünde tören düzenlendi. 

Gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç, İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. Uluç için çalıştığı Sabah Gazetesi önünde tören düzenlendi. Törene, abisi Öcal Uluç, ailesi, yakınları spor ve medya camiasından birçok isim ile gazete çalışanları katıldı. 


 

"ÖLÜME KOŞAN DEĞİL, YAŞAYAN VE YAŞATAN BİR İNSANDI" 

Hıncal Uluç'un abisi Öcal Uluç, "O benim sadece kardeşim değil aynı zamanda meslektaşımdı. Sırdaşımdı, dostumdu. Herkes bilir ki hayatta en sevdiğim insan Hıncal'dı. Burada onun için böyle bir konuşmayı yapmak benim hayatımda yaptığım en zor işlerden bir tanesi. Biraz sonra onu toprağa vereceğiz. Toprağa verirken onun asıl özelliğini söylemek isterim. O ölüme koşan değil yaşayan ve yaşatan bir insandı. Bütün hayatı da böyle geçti." dedi.  

Spor yorumcusu Erol Kaynar ise, "Bir insanı 50 yıl tanıyabilirsiniz. Arada bir görürsünüz, arada bir konuşursunuz. Biz 50 yıl boyunca hiç ayrılmadık. Ya telefonla konuştuk ya da buluştuk. O kadar anılar biriktirdik ki, o kadar şeyler öğretti ki bana, hayatın vizyonunu Hıncal ağabeyden aldım dersem inanın bana yalan söylemiş olmam. Kendisinin benim üzerimde inanılmaz emeği var. Unutamayacağım hatıraları var. Basın mensupları olarak siz daha iyi biliyorsunuz; manşetleri hep o belirlerdi. Hep inandığı manşeti atardı, hiç kimseye taviz vermeden, neye inanıyorsa onu söylerdi" diye konuştu.  

Hıncal Uluç, öğle vakti düzenlenecek cenaze töreninden sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hıncal UluçCenaze Töreni
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