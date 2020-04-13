Anıl Taşkın Ünlülerin Spor Hocası, Corona Virüsten dolayı evlerinden çıkamayan Ünlü Simalara İnstagram üzerinden canlı yayınlar yaparak her gün bir Ünlü simayı konuk ediyor.

Canlı yayında evde spor nasıl yapılır formunuzu nasıl koruya bilirsiniz tavsiyelerde bulunuyor birçok takipçide canlı canlı spor yapılışına şahit oluyor ve canlı yayında ve sayfasında evde yapıla bilecek spor tavsiyesinde bulunuyor bu sayede birçok takipçi evde formda nasıl kalabileceğini öğreniyor. 40 – 45 dakika evde yapabileceğiniz aktivite sunuyor su ve oklavayla spor yaptırıyor sizde evde formda kalmak istiyorsanız aniltaskin.1 instagram hesabından takibe alarak ünlülerle yapılan spora dahil olabilirsiniz.