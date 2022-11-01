HEM ÜMMETİZ, HEM MİLLETİZ!

Siyaset ve iş dünyasının önemli isimlerinden Esen Ermiş Ertürk katıldığı Canlı yayında sıcak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu!

“Uluslararası ilişkilerde Türkiye çok farklı beka sorunlarıyla uğraşırken içerde kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışan,ayrıştıran bir gündem gizli eller tarafından devreye sokulmuş durumda .

Sayfanın ortasından konuşalım.Bakın Hz Muhammed (S.A.V) ‘in ümmeti olmaktan da ,Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatandaşı olmaktan da gurur duyuyoruz! Bunlar birbirinin alternatifi değil haşa ve asla birinden birini seçmek zorund değiliz!

Vatan sevgisi imandandır diyen bir din olan İslam’ın ümmetine dil uzatanların en hafifinden “kutsala saygısızlık” eden,iletişim yeteneklerinin olmadığını söyleyebilirim.

Siyaset üstü konuları siyasete malzeme ettirmeyiz bu böyle bilinsin.Türkiye şu anda savunma sanayinden başlayarak üretim ekonomisine geçmenin haklı sancılarını yaşıyor bu sancılı dönemi ardından toplum refahı için yeniden doğum olacak.Teknik bilgilerle sizi boğmayayım ancak geleceği parlak bir ülkeyiz ama bizi dinimizden,bayrağımızdan,kurucu değerlerimizden uzaklaştırmaya çalışan iktidar değil,nereye ve neye hizmet ettiğine herkes dikkat etsin lütfen!

Geçen Pazar günü TOGG yani yerli-milli markamız üretim bandından indi,açılışa katılan herkesi linç etmeye çalışan sosyal medya saldırılarıyla karşılaştık.Bir gurur duyun arkadaşlar neden böyle bakıyorsunuz mevzuya bu bizim ülkemizin markası dedik ama dinleyen yok,bu muhalefet etmek değildir bu siyaset değildir.” dedi.

Duygularımıza tercüman olan bu açıklamalarından dolayı Esen hanım’a teşekkür ediyoruz. Yurt dışı eğitimi sonrası aile işlerini yürütmek yerine çeşitli sektörlerde kendi markalarını yaratn vebu süreçte aktif siyasette rol alan Esen hanım’a istihdama olan katkılarından dolayı ülkemiz adına ayrıca müteşekkiriz.