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Helikopter enkazı çalışmalarında son durum

Çekmeköy'de bir site parkına düşen helikopter enkazında çalışmalar devam ediyor. 

Helikopter enkazı çalışmalarında son durum

Çekmeköy'de bir site parkına düşen helikopter enkazında çalışmalar devam ediyor. 

12 Şubat 2019 Salı 11:22
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Helikopter enkazı çalışmalarında son durum

İSTANBUL(DHA)   

Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi'nin oyun parkına dün akşam 18.51'de düşen UH-1 tipi helikopterin enkazındaki çalışmalar sabahın ilk ışıklarında da devam etti. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Olay yerinde bir vinç ve bir kamyon hazır bekletiliyor. Olay yerine Ankara'dan  kaza kırım ekibinin gelmesi bekleniyor. Kaza kırım ekibinin çalışmalarının ardından helikopter enkazının kaldırılacağı öğrenildi. Enkaz alanındaki son durum havadan fotoğraflandı.   

ŞEHİT OLAN ASKERLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Çekmeköy'de helikopter kazasında şehit olan 4 asker için İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından cenazeler memleketlerine gönderilmek üzere Atatürk Havalimanı'na götürüldü. Şehitlerden Pilot Yüzbaşı Ümit Özer'in cenazesi İzmir'e, Yüzbaşı Semih Özcan'ın cenazesi Ankara'ya, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya'nın cenazesi Eskişehir'e ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın cenazesinin Niğde'ye gönderileceği öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Helikopter Kazasıçekmeköy Helikopter
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