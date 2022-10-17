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Hedef uçak 'Şimşek', süpersonik uçağa dönüştürülecek

17 Ekim 2022 Pazartesi 13:06
Hedef uçak 'Şimşek', süpersonik uçağa dönüştürülecek

ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ)  'hedef uçak' olarak kullanılmak üzere tasarlanan ve kamikaza insansız hava aracına (İHA) da dönüştürülebilen turbojet motorlu 'Şimşek'in süpersonik (sesten hızlı) uçuşu için çalışma başlatıldı. TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, "Şu anda sübsonik (ses hızının altında) olarak uçuyoruz. Ama 6 ay içinde 0,8-0,9 mach hızında uçan yeni bir hedef uçağımız olacak" dedi.

TUSAŞ tarafından 2009-2012 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için geliştirilen ve turbojet ile çalışan radyo kontrollü yüksek hızlı hedef uçak, savunma sistemlerinin atış testleri için kullanılıyor. Yaklaşık 760 kilometre hız yapan Şimşek, fırlatıcı aracılığıyla yerden fırlatıldığı gibi Anka ve Aksungur üzerine de yerleştirilebiliyor. Şimşek ayrıca, burun kısmı değiştirilerek kamikaza İHA olarak da kullanılabiliyor.



'YAZILIMI TAMAMEN BİZE AİT'

TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, Şimşek'in tamamen otomatik uçtuğunu belirterek, "Uçağımızın üzerinde kamera var; nereye gittiğini, ne yaptığını o kamera üzerinden yerdeki kontrol istasyonundan gözlemleyebiliyoruz. Uçağı kumanda eden pilotumuz sadece uçağa ne yapması gerektiğini söylüyor. Uçağın üzerinde bir otopilot var, geri kalan tüm uçuş faaliyetlerini bu otopilot icra ediyor. Yazılımı tamamen bize ait, buradaki mühendis arkadaşlarımız yazıyor" dedi.

'KAMİKAZE UÇAK OLARAK KULLANILABİLİYOR'

Yıldız, Şimşek için şu anda aktif olarak bir pazarlama faaliyeti içinde olduklarını ve uçağın Azerbaycan'a ihraç edildiğini belirterek, "Ayrıca Şimşek'in üzerine Mini Akıllı Mühimmat'ta (MAM-L) bulunan harp başlığını entegre ettik; ama biraz daha zamana ihtiyacı var. Atış testlerini yaptık, şu ana kadar başarılı. Ama ticari bir ürün haline getirilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var. Buna 'kamikaze uçak' diyoruz. Şimşek'in burun kısmını değiştirerek ona farklı görevler icra ettirebiliyoruz" diye konuştu.

Bu uçağın bir görevinin de 'sahte uçak' olduğunu vurgulayan Yıldız, "Kütüphanenizde sizi takip eden radarla ilgili yeterli bilgi varsa, siz o radara yansıyan sinyallerin bir F-16'dan ya da bir F-5'ten ya da başka bir uçaktan yansımış gibi sinyali manipüle edip geri gönderiyorsunuz, o radar da sizi başka bir uçak olarak görüyor. Bu şekilde sahte uçaklarla beraber hedef şaşırtmış oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'SÜPERSONİK HIZI DENEYECEĞİZ'

Şimşek'in süpersonik hızda uçması için de çalışma yaptıklarını kaydeden Yıldız, "Şu anda sübsonik olarak uçuyoruz. Ama 6 ay içinde 0,8-0,9 mach hızında uçan bir yeni hedef uçağımız olacak. Uzun zamandır süpersonik hız için çalışıyoruz; ama orada motorlarla ilgili bir sorunumuz oldu. Motorla ilgili sorunumuzu çözdüğümüz zaman süpersonik hızları da deneyeceğiz. Hedefimiz bu yıl sonuydu; ama görünen o ki bu yıl sonuna yetişmeyecek. Önümüzdeki yıl içinde inşallah bir süpersonik hız denememiz olacak" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 17.10.2022 13:19
Anahtar Kelimeler:
ŞimşekHedef UçakTürk Havacılık Ve Uzay Sanayii
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