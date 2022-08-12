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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan uyarı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bakanlığımızın adını kullanıp para isteyenlere itibar etmeyin

12 Ağustos 2022 Cuma 15:12
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan uyarı!

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kendini avukat olarak tanıtıp, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü adına para tahsil etmeye çalışanlara yönelik ihbarlar alındığı belirtilerek "Bakanlığımızın adını kullanarak para gönderilmesini isteyen şahıslara itibar edilmemesi gerekmektedir" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kambiyo mevzuatı kapsamında uygulanan idari para cezalarına, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihbarı neticesinde yetkili cumhuriyet başsavcılıkları tarafından karar verildiği belirtilerek, "Söz konusu karar, kararda hükmedilen idari para cezası kesinleştikten sonra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından '6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun' hükümlerince tahsil edilmek üzere ilgili Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne iletilmektedir. Son dönemde Bakanlığımıza yapılan başvurularda; kendisini avukat olarak tanıtan şahısların vatandaşları arayarak, haklarında Bakanlığımız Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandığı ve para cezası tutarının iletilen banka hesap numarasına yatırılmaması halinde aleyhlerinde icra takibi başlatılacağı yönünde beyanda bulundukları ihbar edilmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımızın adını kullanarak para gönderilmesini isteyen şahıslara itibar edilmemesi gerekmektedir" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanlığı
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