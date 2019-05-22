Hazal Filiz Küçükköse Renkli Tasarımlara İmza Attı

İSTANBUL- Hazal Filiz Küçükköse’nin ev sahipliğinde Nişantaşı The House Garden’da gerçekleşen atölye çalışması oldukça keyifli görüntülere sahne oldu. Hazal Filiz Küçükköse Cheetos paketlerinden çıkan çıkartmalarla Simay Bülbül moderatörlüğünde eğlenceli ve renkli tasarımlara imza attı. Hazal Filiz Küçükköse “Uzun zamandır kendim için bir şeyler tasarlamayı çok seviyorum, benim için adeta terapi gibi…Bugün burada Cheetos paketlerinden çıkan çıkartmaları kullanarak kendi tasarımlarımı yaptım. Cheetos herkese kendi tasarımlarını oluşturma şansı tanırken aynı zamanda hayal gücünü geliştirme imkanı veriyor. ‘’Cheetos paketlerinden çıkan çıkartmaların arkasında yer alan şifre ile de, Trendyol’dan yüz binlerce liralık hediye çeki kazanma şansı da veriyor” dedi.

Haber: Elif Günay Hayvalı