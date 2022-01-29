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Haymana Belediyesi’nden kiralık termal otel

29 Ocak 2022 Cumartesi 11:04
Haymana Belediyesi’nden kiralık termal otel

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Haymana Belediyesi, mülkiyetindeki termal otelin kiralanması için ihaleye çıktı.

Çaldağ Mahallesi Kemalpaşa Sokak'ta bulunan Cimcime Otel'in kiralanmasına ilişkin ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Artırma Usulü ile 15 Şubat 2022 tarihinde Belediye Encümeni huzurunda Kültür Merkezi'nde yapılacak.

İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Haymana Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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