Hayır Sever İş Adamı Hacı Sadettin Bilgin Camii Külliyesinin Temeli Atıldı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Hayır, Sever iş Adamı Sadettin Bilgin, Kendi Adını Taşıyan Hacı Sadettin Bilgin Külliyesi Temeli Birecik Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Bilgin Group Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Yusuf İ.Bilgin, İş Adamı Kadir Bilgin, Ak Parti Birecik ilçe Başkanı Vahap Aktar, ilçe müftüsü Mustafa Kaya, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeleri, vatandaşlar ve hayırsever iş adamı ailesi katılımı ile İlçe müftüsü tarafından okunan duanın ardından kurban kesilerek temel atma töreni gerçekleştirildi.

Hayır, Sever iş Adamı Sadettin Bilgin, Birecik ilçemizin ihtiyacı olan ve şehrimizi trafik yoğunluğundan kurtulacak Hacı Sadettin Bilgin Külliyesini bugün temeli attık Birecik Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya ve Cami Arsasını tahsis eden Birecik Belediye Başkanımız Mahmut Mirkelam `a teşekkür ediyoruz. Projesinden itibaren vermiş olduğu desteklerden dolayı yeniden teşekkür ediyorum.

Bilgin Group Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Yusuf İ.Bilgin ise Bugün çok mutluyuz çünkü Birecik ilçemiz için acilen ihtiyaç olan Birecik ilçemizin en büyük Camisi ve ilk Külliyesi Hacı Sadettin Bilgin Külliyesinin Temellerini Birecik Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ve beraberindeki heyet ile attık. İlçemiz için hayırlı uğurlu olsun ayrıca Birecik Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya ve Birecik Belediye Başkanımız Mahmut Mirkelam `a teşekkür ediyoruz. Bilgin ailesi olarak daha önce den okullar taziye evleri sağlık ocakları ve kültür Merkezi yaptırdıklarını dile getiren Bilgin cami yapmanın maneviyatının çok farklı bir duygu olduğunu belirterek tüm hayırsever iş adamlarının bu duyguyu yaşamalarını temeli ettiklerini ifade etti.

Hacı Sadettin Bilgin Külliyesi:

5.000 m2 alana kurulacak olan 3 bin Kişinin ibadet yapabileceği İçinde Gasilhane Cenaze Yıkama Yeri, Morg, Erkek Bayan Taziye Evi, Kuran Kursu, İmam Evi ve otopark `ı bulunan, İlçenin en büyük Camisi ve ilk Külliyesi olma özelliğini taşımaktadır.