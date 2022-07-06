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Havlupan Seçimi Nasıl Yapılır Nelere Dikkat Edilir?

Havlupan seçiminde bağlantı aralıkları, garanti süresi, ısı ihtiyacı ve kapasitesi, malzeme kalitesi ve garanti süresi, kullanım alanı ölçüsü son olarak görsel uyumu havlupan seçmeden kararlaştırmanızı tavsiye ederiz.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 11:02
Havlupan Seçimi Nasıl Yapılır Nelere Dikkat Edilir?

Havlupanlar dekoratif özellikleri, havlu kurutma fonksiyonları, az yer kaplayarak mekanı ısıtma özellikleri ile banyo ve mutfakların vazgeçilmez unsurları arasında yer almakta. Üzerindeki havlu asma boşlukları veya özel tasarlanmış havlu askılıkları ile havlu ve bornozların rahatlıkla kurutulabildiği havlupanlar, birbirinden farklı tasarımları ile her alana uyum sağlıyor. Banyopan, banyo peteği gibi çeşitli isimlerle anılan havlupanları seçerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Banyo ve mutfaklara şıklık katarken, ısı ihtiyacını karşılamak veya fonksiyonel ihtiyaçlara da cevap vermek mümkün. Havlupan seçerken dikkat edilecek konuları detaylı olarak sizler için aşağıda sıraladık.

1- Görsellik Uyumu: Banyonuzun tasarımına uygun havlupan seçmeniz çok önemlidir. Sade ve sakin bir görünüm arzu ediyorsanız, minimal çizgilerden oluşan havlupanları tercih edebilirsiniz. Az borulu, düz kare veya dikdörtgen hatlardaki havlupanlar banyonuzun sadeliğine uyum sağlayacak, bol boşluklu yapıları ile birçok havluyu aynı anda kurutabilme seçeneği sunacaktır. Modern ve göz alıcı bir alanınız olsun istiyorsunuz, tasarım tescilli havlupanlar içindeki eşsiz modelleri seçebilir, rüya gibi bir mutfak veya banyo elde edebilirsiniz. Klasik tarzda alanlar tercih ediyorsanız, altın, gold, parlak brass klasik havlupan modelleri seçerek bir koleksiyon oluşturabilirsiniz.

2- Kullanım Amacı ve Ölçü Seçimi: Seçeceğiniz havlupanı satın almadan önce hangi amaçla kullanacağınıza karar vermeniz çok önemli. Sadece bornoz ve havlu kurutmak için havlupan tercih edecekseniz, tamamen fonksiyonel özelliklerine bakarak bir havlupan seçebilirsiniz.

3- Malzeme Kalitesi: Radyatör ve havlupanlarda kullanılan metal türü, malzeme ürünün kalitesini doğrudan etkiler. Havlupan veya radyatörün hangi malzeme kullanılarak imal edildiği kadar üretim esnasında uyulması gerekli üretim ve test standartları da çok önemlidir. Havlupan ve radyatörler genelde çelik, alüminyum ve paslanmaz çelik malzemeden imal edilirler. Havlupan veya radyatör satın almadan önce mutlaka havlupan firması & üreticisinin kalite belgelerini, ürünün sertifikaların sormanızı tavsiye ederiz. Elektrikli ürünlerde CE etiketi olmayan hiçbir ürün almamanız güvenlik açısından en doğru seçim olacaktır.

4- Isı İhtiyacı Belirleme: Seçim öncesi mekanınızın en x boy x yükseklik bilgilerini bilmeniz kabaca ısı ihtiyacını belirlemek için yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra seçeceğiniz ürünün ölçülerine göre havlupan fiyatları farklılık göstereceğini de unutmayınız.

5- Garanti Süresi: Havlupanların garanti süreleri min. 2 yıldan başlayarak 5 yıl, 10 yıl veya daha fazla süreli garantiler şeklinde olabilir. Garanti süresinde sıkıntı yaşamamak için mutlaka satın aldığınız yerden detaylı bilgi almanız ve kullanım kılavuzlarını detaylı okumanız faydalı olacaktır. Havlupanlar arasında, genelde, paslanmaz çelik havlupan en uzun garantiye sahiptirler.

6- Havlupan Bağlantı Aralıkları: Sanılanın aksine, standart beyaz ve krom havlupanlar dışındaki dekoratif havlupanların veya tasarım banyo radyatörlerinin bağlantı aralıkları birbirinden çok farklıdır. Havlupanların vana bağlantı aralıkları 5cm den 60cm e kadar değişmekte olup, mutlaka beğendiniz modeli seçtikten sonra üreticisinden vana bağlantı mesafesini öğrenerek tesisat çekmenizi öneririz. Standart çekilen tesisatlar maalesef beğendiniz havlupan veya radyatörü monte etmenizi engelleyebilir.  

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Anahtar Kelimeler:
Havlupan FiyatlarıPaslanmaz çelik Havlupan
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