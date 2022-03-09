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HAVA SOĞUK AMA YÜREĞİMİZ SICACIK

09 Mart 2022 Çarşamba 16:09
HAVA SOĞUK AMA YÜREĞİMİZ SICACIK

HABER: ASLI M. SARI

Kışın ben buradayım dediği bu soğuk günlerde YAŞA ÇOCUK DERNEĞİ  olarak  BİZDE BURADAYIZ diyerek yola çıktık. Karabağlar’da ikamet eden 9 çocuklu bir aile için kolları sıvadık. Evi ve ailenin ihtiyaçlarını tam öğrenmek için gittiğimizde ikizlerin ve bedensel engelli çocuğumuzun yerde yattığını gördük çünkü oturmak için evde bir koltuk bile yoktu. Hemen o gün çocukların yaşları, ayakkabı numaraları, kıyafet bedenleri, bez numaralarını ve evin mobilya ihtiyaçlarını listeledik. O gece sabah bizler için çok zor oldu çünkü evde sadece eşya değil büyük bir dram vardı. 8 aylık  ikizlerin anneleri trafik kazasında vefat etmiş, ilk kez bizim aldığımız devam sütleri ile mama ile tanışmış yokluktan sadece şekerli su ile beslenmiş bebekler. 2 yaşındaki çocuğun bedensel engeli, okul çağındaki çocukların kardeşleri bakmak için okula gitmemesi, aile büyüklerinin okur yazarlığının olmaması gibi bir çok yürek sızlatan durumla karşılaştık. Elimizden geldiğince bir koltuk takımı, masa sandalye bebeklere beşik, 11 kişinin kışlık kıyafetleri, ayakkabıları, bebeklere bez, ıslak mendil, devam sütü, kaşık mama, evin tüm gıda ihtiyaçları, battaniye, yorgan, yastık, nevresim takımları, dolap, fırın, tüm mutfak araç ve gereç ihtiyaçları, odun ve kömür ihtiyacı karşılandı.

Evin ödenmemiş kirası elektrik ve su faturası ödendi. Çocukların yazılıp alınamamış ilaçları alındı.

Bu ailemiz kadar zor durumda olan yürüme engelli halanın evine de koltuk, baza ve gıda paketi teslim edildi.

Ailemiz için Kaymakamlık ve Belediye ile iletişime geçerek yapılan yardımların devamlılığı ve işe yararlılığı sağlandı.

Bir ailenin daha hayatlarında olumlu gelişmeler sağlamanın verdiği huzur ile emeği ve desteği olan başta Yaşa Çocuk Derneği Gönüllü Grubumuza, Alsancak Mahalle Muhtarı Nilgün Güney'e, R4J Blacksnake motorcu grubuna Sonsuz Teşekkürler…

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Anahtar Kelimeler:
YAŞA ÇOCUK DERNEĞİ
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