Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.575,70
ALTIN
997,66
DOLAR
18,59
STERLİN
20,42
EURO
18,06
Devlet Demir Yolları 4 Engelli işçi alacak
Devlet Demir Yolları 4...
Doğuş Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor
Doğuş Üniversitesi 18 Öğretim...
TCDD 82 Makinist istihdam edecek
TCDD 82 Makinist istihdam...
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim...
Hakkari Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak
Hakkari Üniversitesi 20 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hatay’da jandarma ve MİT operasyonu; teröristlerin 2 deposu bulundu

12 Ekim 2022 Çarşamba 10:54
Hatay’da jandarma ve MİT operasyonu; teröristlerin 2 deposu bulundu

HATAY - Hatay’da, jandarma ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortaklaşa düzenlediği operasyonda; geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen, terör örgütüne ait 2 depo tespit edildi. Ekipler, depoların içinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi.  

İl Jandarma Komutanlığı ve MİT’in ortaklaşa düzenlediği 'Şehit Jandarma Er Emrah Göçer Operasyonu' kapsamında; Payas ilçesi Kozludere Mahallesi kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarınca geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen 2 depo tespit edildi. Ekipler, depoların içinde farklı miktar ve markalarda un, bulgur, kuru fasulye, pirinç, tahin, pekmez, kahve, yağ, makarna, toz şeker, çay ve tütün malzemesi ele geçirdi. Cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemelere el koyulurken, diğerleri de olay yerinde imha edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
HatayOperasyonTeröristler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
İran'daki internet sıkıntısı, Van'ın otel rezervasyonlarını etkiledi
İran'daki internet sıkıntısı, Van'ın otel rezervasyonlarını etkiledi
PUTİN RUSYA’SI  HAFİFE ALINACAK BİR ÜLKE DEĞİLDİR! (2) - 10.BÖLÜM
PUTİN RUSYA’SI  HAFİFE ALINACAK BİR ÜLKE DEĞİLDİR! (2) - 10.BÖLÜM
Devlet Demir Yolları 4 Engelli işçi alacak
Devlet Demir Yolları 4 Engelli işçi alacak
Doğuş Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor
Doğuş Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor
TCDD 82 Makinist istihdam edecek
TCDD 82 Makinist istihdam edecek
Yazıcıoğlu ailesinin avukatı: 13,5 yıl sonra helikopter içinden görüntünün olduğunu öğrendik
Yazıcıoğlu ailesinin avukatı: 13,5 yıl sonra helikopter içinden görüntünün olduğunu öğrendik
Ege'nin iki yakasını buluşturan seferlerde ilk feribot Selanik'ten İzmir'e geldi
Ege'nin iki yakasını buluşturan seferlerde ilk feribot Selanik'ten İzmir'e geldi
Bakan Soylu: Kadıköy’deki patlamada terör bağlantısı göremedik
Bakan Soylu: Kadıköy’deki patlamada terör bağlantısı göremedik

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول