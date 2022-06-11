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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

11 Haziran 2022 Cumartesi 10:08
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire Başkanlığının sayfasında temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.
 

İLAN.GOV.TR

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