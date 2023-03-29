Hatay'da hasar alan otogarda yazıhane görevlileri işlemlerini dışarıda sürdürüyor

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Antakya Otobüs Terminali'nin asma tavanı ve duvarlarında büyük hasar oluştu, bazı bilet satış ofisleri kullanılamaz hale geldi.

Yazıhane personelinin birçoğu, farklı şehirlere gidecek depremzede yolcuların mağdur olmaması için ofislerini dışarıya taşıdı.

Kurdukları masalarda saat 08.00'de çalışmaya başlayan ekipler, saat 22.00'ye kadar yolcuların gidiş ve dönüş biletlerini kesiyor, rezervasyonlarını yapıyor, kargo hizmetlerini sağlıyor.

Firma yetkilileri ve personel, soğuk ve yağışlı havada da hizmeti aksatmadan sürdürüyor.

"Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"

Masada laptoplarla bilet satışı yapmaya çalışan seyahat firması yetkililerinden Nebi Şirin, AA muhabirine, depremin ardından ilk günlerde yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Depremzedelere hizmet için çalıştıklarını anlatan Şirin, "Depremde yazıhanemiz göçtü, dışarıda masada işimizi yapmaya çalışıyoruz. Küllerimizden yeniden doğarak ayağa kalkmak zorundayız. Onun için elimizden geleni yapıyoruz. Otobüs terminalinin bir an önce hizmete girmesini bekliyoruz." dedi.

Süleyman Aşkar, bilet satış ofislerinin depremde hasar aldığını belirterek, terminalin dışına taşınmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Yolculara yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Aşkar, "Rezervasyonla bilet satışı, gidiş geliş bileti ve kargo gibi tüm hizmetleri veriyoruz." diye konuştu.

Hatay'dan Karadeniz'e 17 yıldır yolcu taşıyan otobüs şoförü Vedat Ay, depremin ilk günlerinde kentteki insanların başka şehirlere gittiğini, ancak son haftalarda Hatay'a dönüşlerin başladığını belirtti.

Yolculardan İbrahim Özdemir de İstanbul'a gidip gelebilmek için terminalin dışına kurulan masalardan biletini satın aldığını, zor zamanlarda herkesin elini taşın altına koymasının kıymetli olduğunu söyledi.

Ankara'ya yakınlarının yanına gitmek isteyen yolcu 66 yaşındaki Necip Dağlı, dışarıda verilen hizmet sayesinde biletini kolayca aldığını belirtti.

"En kısa sürede terminalde tadilata başlayacağız"

Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanlığı Terminaller ve Otoparklar Şube Müdürü Recep Çaydan ise depremlerde büyük yıkımın yaşandığını, firmaların ilk günden itibaren otogarda zor şartlarda hizmet vermeye çalıştığını söyledi.

Sarsıntıların sürdüğüne işaret eden Çaydan, "Terminalde tadilata karar verdik, en kısa sürede çalışmalara başlayacağız. Önce ek hizmet binamızı güçlendireceğiz. Depremde terminalin asma tavanları ve duvarları patlamıştı. Fen İşleri Daire Başkanlığımız dün keşif yaptılar, kolonlarında bir sorun yok. En kısa sürede aktif hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.