TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde dün sağanak yağışın ardından meydana gelen, 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin kaybolduğu, 4 kişinin de yaralandığı selde, yerleşim yerlerindeki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. 4 ev ve 2 iş yeri ile bazı köprülerin yıkıldığı, okul, cami, yol ve tarım arazileri ile su ve elektrik nakil hatlarının hasar gördüğü mahallelerde, tespit çalışması başlatıldı. Trabzon ve bölge illerden gelen arama-kurtarma ekipleri de sabahın ilk ışıkları ile birlikte kayıp 7 kişiyi arama çalışması başlattı.



Trabzon’da dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu yükselen sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu. Vatandaşların yardım çağrıları üzerine bölgeye karadan ve havadan kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sele kapılan 10 kişiden Ali Abdullah, Soner Özbay ve Mahmut Köse’nin dere yatağında cansız bedenlerine ulaştı, 4 kişiyi de yaralı olarak kurtardı.



Kayıp 7 kişi için gece boyu bölgede arama çalışması yürütüldü. Bölgeye gönderilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait 2 helikopter, mahallelerde mahsur kalan 76 kişiyi alarak güvenli bölgelere tahliyesini sağladı. Sel ve heyelanlarda yaralananlar Araklı Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.



EVLER, KÖPRÜLER, YOLLAR ÇÖKTÜ



İlçede, selin neden olduğu tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı. 4 ev ve 2 iş yeri ile bazı köprülerin yıkıldığı, okul, cami, yol ve tarım arazileri ile su ve elektrik nakil hatlarının hasar gördüğü mahalleler, tahliye edildi. Sele kapılan bazı iş makinesi, kamyon ve otomobiller de toprağa gömüldü. İki mahallede çok sayıda ev de heyelanda hasar gördü. Jandarma ekipleri mahallere girişlere izin vermiyor. AFAD ekipleri tarafından bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri kapalı mahalle yollarını açmak için çalışma yürütüyor.



KAYIP 7 KİŞİ ARANIYOR



Sel felaketinde kaybolan 7 kişi için sabah erken saatlerde arama çalışması başlatıldı. Trabzon’un yanı sıra bölge illerden gelen AFAD, AKUT, UMKE ekipleri Araklı ilçesi Çamlıtepe ve Yeşilyurt mahallelerinde Karadere boyunca arama çalışması yürütüyor. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan gelen 11 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de çalışmalara eşlik ediyor. Çalışmalara askeri helikopterler de havadan destek veriyor. Kayıp kişilerden 3’ünün daha önce yaşanan sel ve heyelan nedeniyle bölgede çalışma yapan büyükşehir belediyesi çalışanı, 1’inin DSİ görevlisi, 3’ün de sivil vatandaş olduğu öğrenildi.



ÖLENLERDEN BİRİ BELEDİYE GÖREVLİSİ, BİRİ İMAM



Selde hayatını kaybedenlerden Ali Abdullah'ın Araklı Belediye bünyesinde görev yaptığı, selin yaşandığı bölgede yol temizleme ve yörede sel sularıyla dolan okulun giriş katında su tahliyesi çalışmalarına katıldığı sırada sele kapıldığı ortaya çıktı. Sel sularına kapılarak cenazesine Karadere'de ulaşılan Soner Özbay'ın da, Artvin'in Arhavi ilçesinden 5 ay önce tayin edildiği Araklı ilçesi Yüceyurt Mahallesi'ndeki camide imam olarak görev yaptığı öğrenildi. Yaşamını yitiren Mahmut Köse'nin ise ilçede esnaf olduğu belirtildi.



BAKANLAR BÖLGEDE



İlçeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Araklı Kaymakamlığı’nda Kriz Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ederek Vali İsmail Ustaoğlu’ndan bilgi aldı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, "Burada yine daha önce yağan yağmur ve suların oluşturduğu ve o suların oluşturduğu halin ortadan kaldırılması için çalışma yapılması için orada bulunan 3 büyükşehir personeli, bir Devlet Su İşleri personeli ve yine Çamlıktepe Mahalle'mizden 3 köylümüz, o mahallenin, o köyün sakinleri, 4 de yaralımız var. Yaralılarımız, burada hastanede. Edindiğimiz, aldığımız bilgilere göre de çok büyük bir ağır yaralı durumları söz konusu değil. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin."



'HES AŞAĞIDA, OLAY YUKARIDA'



Sel ve heyelanın nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, "Bu tip olaylarda çok doğaldır, ilk duyulanın kamuoyuna yansıması ama HES aşağıda, olay yukarıda. Onun için yukardan, çok tepeden kopan bir parçanın sonucu gelmiş bir heyelan. Arkadaşlarımız yukarda bütün detaylı bilgileri ilettiler ve iki ana aks var. İki ana dereden gelen ve bir yerde yoğunlaşan bir heyelan ve ardından sel ve bu olayın zannediyorum HES onun biraz daha aşağısında" diye konuştu.



'HES BUNUN DOĞUŞ SEBEBİ DEĞİL'



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, "HES bunun doğuş sebebi değil. HES bunun kurbanı olmuş, aşağıda. Yani tamamen doğal bir olay" dedi.