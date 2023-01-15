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Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi alacak

15 Ocak 2023 Pazar 18:54
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin ilanda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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