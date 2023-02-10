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Hangi Giyim Markalarında İndirim Var?

Giyim sektörü günümüzde ucu olmayan bir sektör haline geldi.

10 Şubat 2023 Cuma 11:06
Hangi Giyim Markalarında İndirim Var?

Butik markalar, yerli ve yabancı markalar çağın moda anlayışına göre özgün veya toplumda kabul gören ortak modellerin imalatı ve satışını sağlamaktadır. Her biri marka değeri bulunan, kişinin kendi zevk ve tercihlere göre yöneldiği bir pazar haline gelmiştir.

 Hangi Giyim Markaları Popülerdir?

 Günümüzde hemen her yaş için giyim markaları mevcuttur. Bunlardan bazıları uzun yıllardır hayatımızdayken, bazıları ise daha yeni tarihlerde bu pazarın içine girmiş durumdadır. Bu markalardan biri olan Shout oversize ürünleri ile bu sokak modası kategorisinde kaliteli ürünleri ile boy göstermektedir. Hitap ettiği cinsiyet, moda anlayışı, giyim kategorisi farklı olabildiği gibi, ortak unsurlara da hitap edenler mevcuttur.

 Giyim Markalarında Nelere Dikkat Edilir?

 Öncelikle kişinin şahsi zevk ve ihtiyacı ön plana alınır. Örneğin, bol giyinmeyi seven ve oversize pantolon, vb. ürün arayışında olan kişinin bakması gereken markaların başında Shout gelmektedir. İhtiyacına ve aradığı ürünü hangi markalarda bulabileceğine karar veren kişinin diğer önceliği ürün-fiyat performansı olacaktır. Fiyatlandırma, marka kalitesi, ürünün kumaş, doku kalitesi, dikim kalitesi gibi unsurlarla markanın kendi kararıyla belirlenir. Alıcı olarak markaları takip eden kişi, maddi durum ve isteklerine göre fiyatlarını ortalama olarak araştırıp, standartlarını karşılayan markaya yönelmesi de kaçınılmaz olacaktır.

 Hangi Giyim Markalarında İndirim Var?

 Belirli dönemlerde ve markanın kendi inisiyatifinde sunduğu bazı indirim dönemleri mevcuttur. Markanın kendi sunduğu indirimleri yakalayabilmek adına, satın alacak kişinin marka takibi yapması veya duyurulara dikkat etmesi önemli olacaktır. Bunun yanında belirli dönemlerde neredeyse her marka bazı oranlarda ürünlerinde indirime giderler. Bu dönemler bayram öncesi, yaz mevsimine girmeden önce, kış mevsimine girmeden önce, Black Friday denilen kasım ayının son cumasına denk gelen günde, yılbaşı öncesinde, özel koleksiyonlar geldiğinde eski koleksiyonlardan kalanlar için açılan dönemsel indirimlerde olarak sınıflandırabilirler. Hemen her marka bu ortak indirim dönemlerine katılırlar.

 Hangi İndirim Döneminde Hangi Ürünler Tercih Edilmeli?

 Markaların bu konuda çok açık bir mantığı vardır. Satıcı bakışıyla dönemlik satamadıkları ya da önündeki dönemde satamayacağını düşündüğü ürünleri ticaret deyimiyle eritmek isterler. Örneğin, yaz mevsimine girişte asıl indirimler kışlık ürünlerde olur. Bununla zıt şekilde kış mevsimine girişte yazlık ürünlerdeki indirim oranları büyük ölçüde fazla olur. Fazla üretimi sağlanan fakat beklenilen satış oranına ulaşılamayan ürünler içinde marka kendi istatistik değerlerine göre ekstra indirim sağlayabilir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
OversizeOversize PantolonOversize Hoodie
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