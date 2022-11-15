Hangi Elektrik Tarifesi Daha Avantajlıdır?

Her bir tarifenin kullanım alanı ve hitap ettiği kitle farklı olduğundan, birinin diğerinden daha iyi veya kötü olduğunu söylemek yanlış olabilir. Peki, nedir bu elektrik tarifeleri? Avantajları nelerdir?

Sabit Fiyatlı Tarife

Sözleşme süresi boyunca enerji piyasalarındaki maliyetlerden ve ulusal tarifede oluşabilecek değişikliklerden etkilenmeden sabit birim fiyatı ile enerji tedarik edilmesine sabit fiyatlı tarife denir. Bu tarifenin farklı ön ödeme vadeleri sayesinde avantajlı seçeneklerden yararlanabilirsiniz.

YEKDEM Hariç Sabit Fiyatlı Tarife

YEKDEM maliyeti dışındaki piyasa dinamiklerinin sözleşme süresi boyunca sabit olduğu tarifeler, YEKDEM hariç sabit fiyatlı tarifelerdir. Sözleşme süresince YEKDEM dışında birim fiyatta değişiklik meydana gelmez. Açıklanan yeni YEKDEM birim maliyetlerine göre toplam birim fiyatında güncellemeler yapılır. Farklı ön ödemeler ve vadeler ile fiyatlar oluşturulur.

PTF’si Hariç Sabit Fiyatlı Tarife

PTF maliyeti dışındaki diğer piyasa dinamiklerinin sözleşme boyunca sabit tutulduğu tarifeler PTF hariç sabit fiyatlıdır. Sözleşme boyunca PTF hariç birim fiyatta değişiklik oluşmaz. PTF birim maliyetlerine göre fiyatlar her ay birim bazında güncelleme alır. Ön ödeme seçenekleri diğer tariflerde olduğu gibi mevcuttur.

Piyasa Endeksli Tarife

Kullanıcıların tüketimi için oluşturulan enerji tedarik maliyetlerine endeksli tarifeler piyasa endeksli tarife olarak geçer. Sözleşme süresi devam ederken piyasa maliyetlerinin değişimlerine paralel olarak birim fiyatında değişiklikler söz konusu olur.

Ulusal Tarife Endeksli

EPDK tarafından belirlenen ulusal tarife fiyatları üzerinden indirimli olarak sizlere ulaştırılan özel bir tarifedir. Ulusal tarife fiyatları düştüğünde ya da arttığında aynı indirim oranları uygulanır ve enerji tedarikine devam edilir. Bu sayede sözleşme süresi devam ederken her zaman ulusal tarifelerden daha avantajlı elektrik kullanımı elde edilebilir. Tarife seçiminde dikkat edilmesi gereken detaylar ulusal tarifede de geçerlidir.

Elektrik tarifeleri noktasında aklınıza takılan soru işaretleri ve detaylar için Enerjisa’da yer alan ufak rehberlere göz atabilirsiniz. Böylelikle tarifeleri en iyi şekilde tanıyarak kendi ihtiyaçlarınıza uyum sağlayabilecek abonelikleri belirleyebilirsiniz. Doğru tarife seçimi sayesinde bütçenize ve kullanım alışkanlıklarınıza uygun yeni tarifelerden yararlanabilirsiniz.