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Hangi çelik kapı seçilmesi gerekir?

Çelik kapı seçimi için hazırladığımız haberde, çelik kapı modelleri ve çelik kapı fiyatlarınada yer verdik.

27 Şubat 2022 Pazar 16:25
Hangi çelik kapı seçilmesi gerekir?

Eski yıllarda bir lüks olarak görülürken artık çelik kapı hayatımızda her evin olmazsa olmazları arasında yerini almıştır. Torun Kapı çelik kapı fabrikasında villa kapısı, daire çelik kapı modelleri, apartmaan dış kapıları üreterek sizlere uygun fiyatla hizmer sunmaktadır. Çelik kapılar çelik ve sac malzeme kullanılarak güçlendirilmiş ve özel kilit sistemleri ile zorlama ve darbelere karşı dayanıklı kapı sistemleridir.

Hırsızlık durumlarına karşı evinizi en iyi şekilde koruyan çelik kapılar yüzlerce farklı model seçeneği ile bütçenize ve zevkinize uygun bir şekilde satışa sunulmuştur. Artık lüks olmaktan çıkmış olan çelik kapılar her evin temel ihtiyacı haline gelmiş durumdadır.

Çelik Kapı Fiyatları

Kapının model özelliğini ve kalitesine bağlı olarak çelik kapı fiyatları farklılık gösterir. Çelik kapılar farklı kasa yapısına ve farklı modellere sahiptir. Çelik kapı kasası kapının duvara monte edilen bölümüne verilen isimdir.

Genellikle her markada çelik kapı kasa bölümü iki milimetre kalınlığında sacdan oluşur. Çelik kapının güvenli ve sağlam olabilmesi için kasanın bazı özellikleri barındırması gereklidir.

Çelik kapı kasasının mil yuvası en az 5 milimetre kalınlığında çelik ile güçlendirilmiş olmalıdır. Çelik kapıda kullanılan kiliti markası ve kilit özelliği ne olursa olsun kilitten çıkan miller her çelik kapının kalınlığının 2 milimetre olarak belirlediği kasanın mil yuvasına girer.

Çelik kapı kasasının tamamen çelikten imal edilebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle çelik kapı kasasının kilit mil yuvasının Çelik lamalarla desteklenmesi gereklidir.

Çelik Kapı Modelleri

Birbirinden farklı renk ve model seçeneği ile çelik kapı modelleri satışa sunulmuştur. Gelişen dünyamız birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu sorunların en başında güvenlik geliyor.

Güvenlik sorunu ile birlikte lüks tüketim sınıfında yer alan çelik kapılar artık zaruri ihtiyaçlar listesinde yerini almıştır. Çelik kapılar sadece ve Çelik lamalarla desteklenerek güçlendirilmiş ve dışarıdan zorlama ile açılması imkansız olan son derece sağlam ürünlerdir.

Bir çelik kapının sağlamlığının belirleyen farklı hususlar vardır. Bunlar aynı zamanda çelik kapının özelliklerini de belirler.

Doğru imalat doğru ölçü doğru montaj ile doğru kapı bölümlerini yapılan takviyeler çelik kapıyı en güvenli hale getirir. Bir çelik kapının sağlam olabilmesi için imalat ve ölçü esaslarına uygun olması gereklidir.

Montaj işlemi sırasında önce köşebent kör kasa duvarına giydirilmeli ve üzerine tek parça kasa kaynatma işlemi yapılmalıdır. Çelik kapıya çelik zırhı uygulanmalıdır.

Yedi ayrı parçadan meydana gelen bu destek sistemi kapının hırsızın müdahale edeceği bölgelerini takviye etmek için hazırlanmıştır.

Bu sistem 7 ile 10 milimetre arasında değişen kadınlara sahip lama ve kancadan oluşur. Çelik kapı üretimi ve satışı yapan bir firma bu özelliklere uymuyorsa üretmiş olduğu kapılar sağlam çelik kapı sınıfına giremez.

Ayrıca çelik kapı montaj sonrasında kesinlikle esnememesi şarttır bu da ancak doğru montaj yöntemi ile sağlanır.

Önce Vatan Gazetesi

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