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Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şahin, Günde 1000 adet Maske Üretiyoruz

Şanlıurfa Birecik Dr. Hüseyin Mirkelam Halk Eğitim Merkezi Müdürü Müslüm Şahin Muhabirimiz Abdullah Yiğit `e Halk Eğitim Merkezinde Gönüllü olarak Usta Öğreticilerin yapmış olduğu maske üretimi hakkında açıklamalarda bulundu.

02 Nisan 2020 Perşembe 10:20
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Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şahin, Günde 1000 adet Maske Üretiyoruz

HABER: DİNÇER KARACALAR

Şanlıurfa Birecik Dr. Hüseyin Mirkelam Halk Eğitim Merkezi Müdürü Müslüm Şahin Muhabirimiz Abdullah Yiğit `e Halk Eğitim Merkezinde Gönüllü olarak Usta Öğreticilerin yapmış olduğu maske üretimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Şahin, Dr Hüseyin Mirkelam Halk Eğitim Merkezi Usta öğreticileri ülkemiz ve dünyada salgın durumuna gelen convid 19 nedeniyle gönüllü olarak Maske üretimine başladılar.

Şahin, Birecik Belediyesinin gerekli malzemeyi tedarik etmesi ile başlayan üretim şu anda günlük 1000 adet olarak gerçekleşiyor. En kısa zamanda bu rakamın günlük 1500 adet olacağını söyleyen Şahin üretilen maskelerin ilçe belediye kanalı İle gerekli yerlere ücretsiz dağıtıldığını. Ayrıca bu işi gönüllü olarak yapan usta öğretici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaBirecikHüseyin Mirkelam Halk Eğitim MerkeziHalk EğiimöğrenciEğiticiMaske
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