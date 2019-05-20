Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
86771
ALTIN
247.875
DOLAR
6.0108
STERLİN
7.6758
EURO
6.7137
Avrupadan Yükselen Ses: Yüzümle Mutluyum 
Yüzümle mutluyum
Zambak bahçelerinde görsel şölen
Zambak bahçelerinde görsel şölen
Konya'da oynanacak milli maçın biletleri tükendi
Konya'da oynanacak milli maçın biletleri...
Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı
Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı
'Ayı gülü' açtı, koparmanın cezası 60 bin lira
'Ayı gülü' açtı, koparmanın cezası...

Halfeti'deki terör saldırısında gözaltı 28'e yükseldi

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristlerle çıkan ve Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin şehit düştüğü, polis memuru Mahmut Aykal ve Ramazan Kaya’nın yaralandığı çatışmanın ardından bölgede başlatılan operasyonda gözaltı sayısı 28'e yükseldi.

Halfeti'deki terör saldırısında gözaltı 28'e yükseldi

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristlerle çıkan ve Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin şehit düştüğü, polis memuru Mahmut Aykal ve Ramazan Kaya’nın yaralandığı çatışmanın ardından bölgede başlatılan operasyonda gözaltı sayısı 28'e yükseldi.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:24
10 Okunma
Halfeti'deki terör saldırısında gözaltı 28'e yükseldi

ŞANLIURFA - Cumartesi günü Halfeti'ye bağlı Dergili Mahallesi'nde çıkan çatışmada 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda gözaltı sayısı artıyor. Halfeti'ye bağlı Dergili, Sırataşlar, Kosarda, Kantarma mahallerinde yapılan operasyonlarda aralarında HDP'nin 31 Mart seçimlerinde Halfeti Belediye başkan adayı olan Abdullah Çiftçi'nin de bulunduğu Zeki A., Gazal A., Güler A., Mehmet A., Rabi A., Fahri A., Hanım A., Abdullah B., Kemal Ş., Ahmet K. ve Mehmet K. gözaltına alındı. BOZOVA'DA 16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çatışmada polisler tarafından etkisiz hale getirilen 2 terörist ile irtibatlı olduğu belirlenen kişilere yönelik Bozova ilçesinde de operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda; Sinan Y., Celal Y., Mehmet Y., Uğur Y., Kenan Y., Ahmet Y., Mustafa  Y., Abdullah Y., Müslüm Y., Cindi Z., Emin Z., Ali Z., Halil Z., Tacettin G., Feyzullah G. ile Sabri G., gözaltına alındı. Saldırı sonrası teröristlerle irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 28 kişinin sorgulamasına devam edilirken bölgedeki operasyonların ise sürdüğü bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HalfetiTerör SaldırısıŞanlıurfa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriyeliler, bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor
Suriyeliler, bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor
Kilis'te, Suriyelilerin bayram geçişleri sürüyor
Kilis'te, Suriyelilerin bayram geçişleri sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı
YER GÖSTERDİ, SIĞINAK VE DEPOLAR BULUNDU
YER GÖSTERDİ, SIĞINAK VE DEPOLAR BULUNDU
Yurtta 19 Mayıs coşkusu
Yurtta 19 Mayıs coşkusu
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi
Her zamankinden çok daha güçlü olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz
Her zamankinden çok daha güçlü olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz
Türkan Saylan ölümünün 10. yılında anıldı
Türkan Saylan ölümünün 10. yılında anıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans