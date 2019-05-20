Halfeti'deki terör saldırısında gözaltı 28'e yükseldi

ŞANLIURFA - Cumartesi günü Halfeti'ye bağlı Dergili Mahallesi'nde çıkan çatışmada 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda gözaltı sayısı artıyor. Halfeti'ye bağlı Dergili, Sırataşlar, Kosarda, Kantarma mahallerinde yapılan operasyonlarda aralarında HDP'nin 31 Mart seçimlerinde Halfeti Belediye başkan adayı olan Abdullah Çiftçi'nin de bulunduğu Zeki A., Gazal A., Güler A., Mehmet A., Rabi A., Fahri A., Hanım A., Abdullah B., Kemal Ş., Ahmet K. ve Mehmet K. gözaltına alındı. BOZOVA'DA 16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Çatışmada polisler tarafından etkisiz hale getirilen 2 terörist ile irtibatlı olduğu belirlenen kişilere yönelik Bozova ilçesinde de operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda; Sinan Y., Celal Y., Mehmet Y., Uğur Y., Kenan Y., Ahmet Y., Mustafa Y., Abdullah Y., Müslüm Y., Cindi Z., Emin Z., Ali Z., Halil Z., Tacettin G., Feyzullah G. ile Sabri G., gözaltına alındı. Saldırı sonrası teröristlerle irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 28 kişinin sorgulamasına devam edilirken bölgedeki operasyonların ise sürdüğü bildirildi.