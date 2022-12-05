Hakkari Üniversitesi'nden öğretim üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Hakkari Üniversitesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre 13 Öğretim Üyesi alacak.



Adayların, 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 2547 sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları ve yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirmeleri gerekmektedir.



Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır.



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