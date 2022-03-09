Hakkari Üniversitesi İç Denetçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca Hakkari Üniversitesi’ne ilanda adedi ve kadro derecesi belirtilen İÇ DENETÇİ alınacaktır.

Son başvuru tarihi 23.03.2022 olup, İlan edilen kadro sayısından fazla başvuru olması halinde Rektörlükçe kurulacak komisyon tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan adaylar www.hakkari.edu.tr adresinden ilan edilecektir.