Hakkari Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Hakkari Üniversitesi’ne 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;



a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,



b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,



c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

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