Hakkari'de PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesi kırsalında, PKK’lı teröristlere yönelik 'Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü/Bölük-1 Operasyonu' düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi taramalarında, 3 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeklere ait 24 şarjör ve 312 mermi, 1 RPG-7 roketatar namlusu, 8 el bombası, 1 Bixi namlusu, 2 Bixi mayonu, 8 uçaksavar mühimmatı, 16 rulo kablo, 2 ayrı paket içerisinde TNT patlayıcı, 1 C4 tipi patlayıcı, 1 adet 4’lü pil bloğu, 1 dürbün, 1 monitör, 1 adet 4’lü şarjör kütüklüğü, 2 palaska ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.