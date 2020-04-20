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Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Hakkari'de, polis ve jandarmanın Kavaklı köyü Karanlıkdağ bölgesinde yaptığı aramada, terör örgütü PKK'ya ait silah, silahlara ait fişek, doçka muhimmatı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

20 Nisan 2020 Pazartesi 12:33
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Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ - Hakkari Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Kavaklı köyü kırsalına operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda tespit edilen terör örgütünün kullandığı sığınak ve mağaralarda, 2 AK-47 kalaşninof piyade tüfeği, 2 AK-47 kalaşninof piyade tüfeği şarjörü, 60 AK-47 kalaşninof piyade tüfeği fişeği, 486 adet doçka mühimmatı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı maddeler imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
HakkariPKKSilah Ve Mühimmat
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