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Hakkari'de 50. Alt Güvenlik Komite Toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye ile İran arasındaki 50. Alt Güvenlik Komite Toplantısı, Hakkari'de gerçekleştirildi.

Hakkari'de 50. Alt Güvenlik Komite Toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye ile İran arasındaki 50. Alt Güvenlik Komite Toplantısı, Hakkari'de gerçekleştirildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:57
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Hakkari'de 50. Alt Güvenlik Komite Toplantısı gerçekleştirildi

HAKKARİİran İslam Cumhuriyeti Urumiye Valisi Alireza Molla Mohammedzade ve beraberindeki heyet, '50. Alt Güvenlik Toplantısı' için Hakkari'ye geldi. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte valilik binasına gelen Urumiye Valisi Mohammedzade şeref defterini imzaladı.

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Urumiye Valisi ve heyetiyle 50. Alt Güvenlik Komite Toplantısı yapmak üzere bir araya geldiklerini söyledi. Akbıyık, "İki ülke arasında var olan ticaret, kültürel ve sınırla ilgili işbirliği ve daha çok var olan bir takım sorunları gidermek amacıyla toplanıyoruz. Biz, Hakkari ve Urumiye olarak inşallah bundan sonrada daha iyi ilişkiler içerisinde olacağımıza inanıyoruz" dedi.

Urumiye Valisi Alireza Molla Mohammedzade ise "İran adına, tüm Türk halkına ve milletine selamlarımı iletiyorum. Türk topraklarında olduğumdan dolayı çok mutluyuz. 50. Alt Güvenlik Komite toplantımızı yapmak için burada hazır bulunduk. Bu toplantıda alınan kararların iki ülke kardeşliğine vesile olmasını ümit ediyorum. En önemli gündemimiz hudut hattında olan olaylarımız ile ticari ve gümrük hakkında konuşulacak konulardır" diye konuştu.

Valilik toplantı salonunda iki ülkenin milli marşı çalındıktan sonra toplantı basına kapalı devam etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeİranHakkari50. Alt Güvenlik Komite Toplantısı
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