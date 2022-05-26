HAFTASONU “DOĞAL YAŞAM” PROGRAMI YAPIN

28- 29 Mayıs Doğal Yaşam Festivali 2gün boyunca Kemerburgaz Kent Ormanı, YBY'de açıkhavada yapılacak.

Sağlıklı beslenme ve doğal, organik yaşam ile ilgili birçok ismin buluşma noktası olan ''Doğal Yaşam Festivali'' bu sene de alanında uzman isimleri, akademisyenleri, üreticileri, kullanıcılar ile bir araya getiriyor.

Birçok önemli ismin konuşma düzenleyeceği, çocuk ve yetişkin etkinlikleri ile göz kamaştıracağı “Doğal Yaşam Festivali'nde”

Yetişkinler için seminer ve söyleşiler, sağlıklı beslenme, organik yaşam, bilinçli tüketim, sürdürülebilir hayat, aroma terapi, farklı beslenme metotları, çocuklar büyürken gibi bir çok merak edilen konu başlıkları doktor ve akademisyenler, konuların uzman isimleri tarafından gerçekleştirilecek. Gün boyunca her saat başı farklı isimlerle mindfulness, mandala, nefes terapi, yoga, el işi becerileri gibi bir çok atölye ve workshopler düzenlenecek.Çocuk Etkinlik Alanında ise, HappyNest tarafından gerçekleştirilen birçok atölye etkinliği ve aktiviteler gerçekleştirilecek.

28 Mayıs Cumartesi günü Evren Can Gündüz konseri tüm sevenleri tarafından merakla bekleniyor.