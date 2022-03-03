Hacettepe Üniversitesi Canlı Model alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 8 inci maddesi kapsamında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde saat ücreti karşılığı çalıştırılmak üzere 8 adet canlı model alınacaktır.

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde (mesai saati bitimine kadar) Fakülte binasında bulunan Personel İşleri Bürosuna, istenen belgeler ile (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

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