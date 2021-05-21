Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1452
ALTIN
505.936
DOLAR
8.3745
STERLİN
11.8758
EURO
10.1963
3 öğretim üyesi alacak
3 öğretim üyesi alacak
31 Öğretim Üyesi alıyor
31 Öğretim Üyesi alıyor
59 adet taşınmazı ihaleyle kiraya veriyor
59 adet taşınmazı ihaleyle...
Gaziantep'te konut imarlı arsa hasılat paylaşımı yöntemiyle satılacak
Gaziantep'te konut imarlı arsa...
9 adet ATM alanı ihale ile kiraya verilecek
9 adet ATM alanı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Güzellik uzmanı Selda Gamzeli’den pandemi süresinde evde cilt bakımı rutini

Güzellik uzmanı Selda Gamzeli, cilt bakım rutinleri oluşturmaya başladı. Peki evdeki cilt bakım rutinlerimizi ne kadar doğru oluşturuyoruz? Doğru bildiğimiz yanlışlar nelerdir? Hangi ürünleri tercih etmeliyiz? Yada hangi içeriklere dikkat etmeliyiz?  

21 Mayıs 2021 Cuma 17:17
16 Okunma
Güzellik uzmanı Selda Gamzeli’den pandemi süresinde evde cilt bakımı rutini

HABER: DİNÇER KARACALAR


Evde cilt bakımı rutini oluşturabilmek için öncelikle cilt tipimizi doğru tespit etmemiz gerekiyor. Bunun için merkezimizden online cilt analizi yaptırabilirsiniz. Doğru bakımı veya doğru ürünleri kullanabilmek için cilt tipinin kesinlikle bilinmesi gerekiyor. Aksi takdirde yanlış ürün kullanımı sonrasında çok daha fazla cilt problemi ile karşı karşıya kalmanız mümkündür.
Diğer önemli nokta ise doğru içerikleri kullanmak... Cilt bakımı sadece cilt temizliği amacı ile değil yıpranan cildin onarılması ve yenilenmesi için uygulanmalıdır. Özellikle yaşadığımız bu zorlu süreçte vücudumuzda stres hormonlarının yükselmesi ile birlikte nasıl bağışıklık sistemimiz zayıflıyorsa, cildimizin de direnci düşüyor, serbest radikallerle savaşma gücü zayıflıyor; tabiki bu da erken yaşlanma belirtilerinin baş göstermesine neden oluyor. İşte bu noktada yaşlanma karşıtı cilt bakımları devreye giriyor.
 
Evde yaşlanma karşıtı cilt bakımı nasıl yapılır?
 
Sabah rutini ile başlayalım.
 
İlk aşama tabiki temizleme aşaması: Kuru ve hassas ciltlerde cildin hassasiyetini yatıştıracak cildi nemlendirecek süt veya losyon içerikli bir temizleme ürünü kullanılmalıdır. Karma veya yağlı ciltlerde ise cildin yağlanmasını azaltacak sebum salgısını dengeleyecek salisilik içerikli bir temizleyici tercih edilmelidir.
 
İkinci aşama; Tonikleme aşaması; gözeneklerde kalan kalıntıları daha derinden temizleyecek ve cildi sıkılaştıracak meyve asitleri içeren bir tonik tercih edilebilir; veya ev yapımı bir gül suyu, mersin suyu da tonik olarak önerilebilir.
 
Temizleme ve tonikleme işleminin ardından haftada 1 kez cilt yüzeyinde oluşan keratin tabakayı ciltten arındırmak için hafif soyucu peelingler kullanabilirsiniz.
 
Diğer aşamamız serum aşaması; özellikle yaşlanma izlerinde çok etkili olan, cildi dış etkenlere karşı koruyan bir antioksidan serum olmazsa olmazlarımızdandır. Özellikle bu süreçte cilt hasarlarını önleyecek eşsiz bir içeriktir. Antioksidan seçiminde ise yine cilt tipine göre karar verilmelidir; Kuru ciltlerde C vitamininin yanında E vitamini içeren; yağlı ve karma ciltlerde yine C vitamini yanında cilt yağını dengeleyecek deve dikeni tohumu içeren bir antioksidan tercih edilmelidir.
 
Nemlendirme aşamasında ise hyaluronik asit içeriği ve özellikle B5 vitamini içeren serumlar veya kremler kullanılmalıdır. Hyaluronik asit cildin nem seviyesini yükselterek kırışıklıkların açılmasını ve cildin daha pürüzsüz görünmesini sağlayacaktır.
 
Stres ve yorgunluk ile yıpranan göz çevresinde de yine cildi besleyen, yorgun ifadesini azaltan kazak ayaklarında etkili olan hyaluronik asit içerikli bir göz çevresi ürünü tercih edilmelidir.
 
Temizleme ve nemlendirme aşamalarından sonra haftada 1 cildinize kolajen maskesi uygulamak, yaşlanma karşıtı bakımınızı taçlandırmak için eşsiz bir tercih olacaktır.
 
Tüm bakım rutini bittikten sonra mutlaka yaz kış cildinize uygun bir güneş koruyucu kullanmanız gerekmektedir. Güneş koruyucu tercih ederken ise UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyucu olduğundan emin olunuz.
 
Gelelim gece bakımına... Gece rutininde sabah bakımına ilave olarak gece cilt onarımı sağlayan, cildi yenileyen ve parlaklık sağlayan glikolik asitli ürünler önermekteyiz. Ayrıca gece antioksidanı kullanımının da cilt onarımına büyük ölçüde etkisi olacaktır.
 
Bu bilgiler ışığında cilt tipinize göre en doğru ürünler ile en doğru bakım rutini oluşturmanız ve hep birlikte sağlıklı günlere kavuşmamız dileği ile

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 21.05.2021 17:20
Anahtar Kelimeler:
Güzellik UzmanıSelda GamzeliPandemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 öğretim üyesi alacak
3 öğretim üyesi alacak
31 Öğretim Üyesi alıyor
31 Öğretim Üyesi alıyor
59 adet taşınmazı ihaleyle kiraya veriyor
59 adet taşınmazı ihaleyle kiraya veriyor
Gaziantep'te konut imarlı arsa hasılat paylaşımı yöntemiyle satılacak
Gaziantep'te konut imarlı arsa hasılat paylaşımı yöntemiyle satılacak
9 adet ATM alanı ihale ile kiraya verilecek
9 adet ATM alanı ihale ile kiraya verilecek
Kaymakam adaylığı sınav ilanı
Kaymakam adaylığı sınav ilanı
94 sözleşmeli personel alacak
94 sözleşmeli personel alacak
184 konutu satışa sunuyor
184 konutu satışa sunuyor
Kızılay’dan Ramazan Bayramı’nda kan bağışı çağrısı
Kızılay’dan Ramazan Bayramı’nda kan bağışı çağrısı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma