Günay Afandiyeva ile Tamash Yojef Torma bir araya geldi

Vakıf Başkanı Günay Afendiyeva toplatnıda, Macaristan'ın yanı sıra örgüte üye ve gözlemci devletleri kapsayan çoğunluk Türk kültürünün korunmasına yönelik gelecek projeleri ele aldı.

İstanbul ile iş birliği iyonları

Macaristan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki Olağanüstü ve Yetkili Büyükelçisi Tamash Yojef Torma, 2023 yılı için Avrupa'nın kültür başkentlerinden Macaristan ve Türk dünyasının kültür başkenti Azerbaycan'ın 2023 yılı hakkında bilgi verdi. Birtakım karşılıklı ziyaret ve etkinlikler yapma planları dışında Vakıf, Şuşa kenti arasındaki bağları güçlendirdi, bu süreçleri desteklemeye davet etti.

Toplantıda ayrıca, Vakıf ile Macaristan arasında eski Türk kültürü ve mirasının tanıtımı yönünde ortak iş birliğinin genişletilmesi ve karşılıklı ilgi gören diğer konular ele alındı.