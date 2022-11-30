Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.944,78
ALTIN
1.054,38
DOLAR
18,64
STERLİN
22,36
EURO
19,30
Adalet Bakanlığı 406 personel alacak
Adalet Bakanlığı 406 personel...
Orman Genel Müdürlüğü 224 daimi işçi alacak
Orman Genel Müdürlüğü 224...
Bahçeşehir Üniversitesi 119 Öğretim Elemanı alacak
Bahçeşehir Üniversitesi 119 Öğretim...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 75 Öğretim Üyesi alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 75...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 58 Sözleşmeli Personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Günay Afandiyeva ile Tamash Yojef Torma bir araya geldi

Uluslarası Türk Kültür ve Mirası Vakfı Başkanı Günay Afandiyeva, Macaristan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki Olağanüstü ve Yetkili Büyükelçisi Tamash Yojef Torma ile bir araya geldi.

30 Kasım 2022 Çarşamba 14:34
Günay Afandiyeva ile Tamash Yojef Torma bir araya geldi

Vakıf Başkanı Günay Afendiyeva toplatnıda, Macaristan'ın yanı sıra örgüte üye ve gözlemci devletleri kapsayan çoğunluk Türk kültürünün korunmasına yönelik gelecek projeleri ele aldı.

İstanbul ile iş birliği iyonları

Macaristan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki Olağanüstü ve Yetkili Büyükelçisi Tamash Yojef Torma, 2023 yılı için Avrupa'nın kültür başkentlerinden Macaristan ve Türk dünyasının kültür başkenti Azerbaycan'ın 2023 yılı hakkında bilgi verdi. Birtakım karşılıklı ziyaret ve etkinlikler yapma planları dışında Vakıf, Şuşa kenti arasındaki bağları güçlendirdi, bu süreçleri desteklemeye davet etti.

Toplantıda ayrıca, Vakıf ile Macaristan arasında eski Türk kültürü ve mirasının tanıtımı yönünde ortak iş birliğinin genişletilmesi ve karşılıklı ilgi gören diğer konular ele alındı. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Günay AfandiyevaTamash Yojef Torma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adalet Bakanlığı 406 personel alacak
Adalet Bakanlığı 406 personel alacak
Orman Genel Müdürlüğü 224 daimi işçi alacak
Orman Genel Müdürlüğü 224 daimi işçi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi 119 Öğretim Elemanı alacak
Bahçeşehir Üniversitesi 119 Öğretim Elemanı alacak
Dr. AKKAN SUVER KORUMA FORMU RESMİ ÜYESİ OLDU
Dr. AKKAN SUVER KORUMA FORMU RESMİ ÜYESİ OLDU
Şehit Uzman Çavuş Yiğit için Arnavutköy'deki evinin önünde helallik alındı
Şehit Uzman Çavuş Yiğit için Arnavutköy'deki evinin önünde helallik alındı
Bakan Bozdağ: Türkiye'deki adaletin terazisi, Batı'dan daha doğrudur
Bakan Bozdağ: Türkiye'deki adaletin terazisi, Batı'dan daha doğrudur
Sosyal yardımlaşma projesi takdir gördü
Sosyal yardımlaşma projesi takdir gördü
CV çıkarımı nedir?
CV çıkarımı nedir?
Şehit Uzman Çavuş Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول