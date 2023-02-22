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GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜ

Urla Üretici Kadın Kooperatifi depremzedeler için ihtiyaç malzemelerini tedarik ederken, işgücü, emek ve imkanlarını kullanarak katma değere sahip ürünler ortaya koyuyor ve depremzedelere ulaştırıyor.

22 Şubat 2023 Çarşamba 14:22
GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜ

Urla Bölgesine yerleşen depremzedeleri karşılıyor, yaşam alanlarına yerleştiriyor, sıcak yemek çıkartıyor, ihtiyaçlarını karşılıyor.
Tüm bunları yaparken "Örgütlü Kadın Gücünü" kullanıyor. 169 kadın üyesi ile birlikte dahil olduğu KEDV (Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı) ve SİMURG Kadın Kooperatifleri Birliği başta olmak üzere ülke çapında organizasyon yeteneğini kullanıyor. ‘’Kadın Kooperatifleri El Ele" sloganı ile deprem bölgesindeki 77 kadın kooperatifi üzerinden, depremzedelere ihtiyaçlarını hızlı bir refleks ile ulaştırıyor.

YALNIZ DEĞİLSİNİZ, DAYANIŞMAYLA BİRLİKTE İYİLEŞECEĞİZ..

Urla Üretici Kadın Kooperatifi, SİMURG Kadın Kooperatifleri Birliği üzerinden, deprem  bölgelerinden farklı illere gelen  tüm kadınlara yönelik bir çağrı yaparak, Türkiye’nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri olarak kapılarının, tüm kadınlara  açık olduğunu duyurdu. ‘’İhtiyaç duyduğunuz konularda illerimizdeki kurum ve kuruluşlara yönlendirmelerde destek olmaya, gücümüz yettiğince sizlerle dayanışmaya hazırız. Dertleşmek, birlikte düşünmek, çayımızı içmek isterseniz, kız kardeşleriniz olarak bizler buradayız’’ dedi.

YARALARIMIZI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ…

Urla Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Sibel Uyar: "Kooperatifimiz kurulduğu 2014 yılından  bugüne, kadınlara örgütlenin tavsiyesinde bulunuyoruz. Burada örgütlü bir güç var. Herkes gönüllülük esası ile çalışıyor. Yaşadığımız afet ile ilgili çok fazla yardım teklifi alıyoruz. Bireysel yardım nasıl yaparım diyenler, yardım etmek istedikleri konuyu bildirebilirler. Uzmanlık alanlarını bizlerle paylaşabilirler. Bizden koordinasyon da isteyebilirler. Şurada, şu aile var, yardımcı olun da diyebilirler, ya da lojistik destek sağlayabilirler.’’diye ifade etti.

ÖRGÜTLÜ KADIN GÜCÜ YAŞATIR

Urla Kadın Kooperatifi anlık ihtiyaçlara çözüm üretiyor. Bununla beraber, yurt genelinde tüm kadın kooperatifleri bir araya gelerek depremzedelere ihtiyaç malzemelerini ulaştırıyor. Başkan Sibel Uyar, deprem bölgesinden Urla'ya gelen depremzedeler için ürettikleri çözümleri de aktarırken, kooperatif ana sözleşmesinin ortak alınan kararlar doğrultusunda eğitim vermeye, istihdam yaratmaya, psikolojik destek sağlamaya uygun olduğunu ifade ediyor. Kooperatif muhtarlıklarla, Kent Konseyi ile iletişim halinde ortak çalışmalar da ortaya koyuyor. Üyelerin kendi sosyal çevrelerini de afetin yaralarının sarılmasında organize ettikleri görülüyor. Bilgi birikimleri doğrultusunda üyeler örüyor, dikiyor, pişiriyor, lojistiği sağlıyor ya da proje birimi olarak proje yazıyor.
Başkan Sibel Uyar, 2020 İzmir depreminde depremzedelere kira desteği yaptıklarını hatırlatırken, yaşanan bu korkunç afette öncelikle hızlı bir şekilde kısa vadeli çözümler ürettiklerini ifade etti. ‘’Yüzyılın afetiyle karşı karşıyayız, uzun soluklu bir koşu olacak, bir günde, haftada ya da ayda her şey eski haline dönmeyecek, biz bunun farkındayız. Kooperatifimiz, kadın ve çocukları önceleyerek çalışmalarını sürdürecek, afet kriz yönetimi oluşturuldu, uzman psikologlar ile psikolojik destek veriyoruz, Urla Bölgesi'ne yerleşen çocukları okullarına yazdırdık’’ diyerek sözlerini sürdürdü.

Kooperatif üyesi Aysel Güngörmez, memur emeklisi, 62 yaşında aktarıyor: "Halkımız çok duyarlı. Herkes elinden geldiğince bir şeyler yapabilmek için çırpındı. Biz de kooperatif olarak aynı duygular içerisindeydik. "Ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz? Evet pek çok şey yapabiliriz, ancak bunları nasıl gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırabiliriz" diye düşündük. Türkiye'nin pek çok yerinde örgütlü bir güç olarak karşımıza çıkan kadın kooperatiflerinin gücünü kullandık. Bir bakıma, örgütlü güç dışında kalanlara yapılan bir sesleniş de vardı. Yerelde güvenilir bir kooperatif olduğumuz için esnafa, ev kadınlarına, Urlalılara bir çağrı yaptık. Tekstil ve gıda üretim atölyemizde çalışmalarımızı sürdürürken, desteklerinizi bekliyoruz dedik. Malzemeleri ihtiyaçlar doğrultusunda dönüştürürken, katma değeri olan ürünler ortaya çıkardık. Başkanımız Sibel Uyar, sosyal medyadan birbirimize güvenebileceğimize, birbirimizin elinden tutabileceğimize dair çağrılar yaptı. Yalnız olmadığımızı gördük. Biz de çok heyecanlandık. Kadının örgütlenmesinin, gücünün farkına varmasında ne kadar etkili olduğunu her seferinde bir kere daha deneyimledik’’ diyerek bu yaşanan süreci değerlendirdi.

Urla Üretici Kadın Kooperatifi önümüzdeki süreçte dayanışma ile yaraları sarmaya devam edecek. Gündeme aldığı projeleri arasındaki; istihdam yaratmak, eğitim, moral, motivasyon, deprem travmasına karşı uzman psikolog desteği, Urla yereli ile deprem bölgesinden gelenlerin kaynaştırılması çalışmalarına başladı.

Asrın felaketini yaşarken, yaralarımızı dayanışarak birlikte saralım diyerek yola çıkan, bütünü gözeten, acı içerisindeki vatandaşının yanında olan örgütlü kadın gücünün yolu açık olsun..

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Urla Üretici Kadın Kooperatifi
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