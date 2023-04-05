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Gülşah Saydam ile Merve Şahin’den Türkiye’de bir ilk! Astroloji ve Psikoloji aynı çatı altında

Florya Saydam Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nin uzmanlarından Holistik Danışman ve Psikoloji Bilim Uzmanı Gülşah Saydam ve Uzman Psikolog Merve Şahin, Astroloji ve Psikolojiyi bilimini bir araya getirerek Türkiye’de bir ilke imza attılar. 

05 Nisan 2023 Çarşamba 16:28
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Gülşah Saydam ile Merve Şahin’den Türkiye’de bir ilk! Astroloji ve Psikoloji aynı çatı altında

Astroloji ile ilgili bilgi veren Holistik Danışman ve Psikoloji Bilim Uzmanı Gülşah Saydam, “Astroloji, kaynağını astronomiden alan, gezegen hareketlerinin bireyin, toplumların ve kitlelerin duygu, düşünce ve davranış üzerindeki etkilerini araştıran ve inceleyen matematiksel sistemler bütünüdür. Psikoloji veya ruh bilimi, bireyin ve toplumun duygu ve davranışlarını inceleyen ve bu davranışların altında yatan duyguları ele alan sosyal bilim dalıdır.  Psikoloji sadece görünür duygu ve davranışları incelemez aynı zamanda farkında olmadığımız yani bilinçdışı dediğimiz süreçlerimizi de inceler. 
Astroloji kişinin tüm yaşam potansiyellerini görmesi açısından bütüncül bir yaklaşım sunarken, psikoloji bilimi, sorunları ve kişinin baş etmekte zorlandığı tüm alanları yeniden çerçeveleyip işlevsel bakış açısı kazandırma ve bunu davranışa dökme yönünde işler.” dedi.

Türkiye’de bir ilk olan Astroloji ve Psikoloji birleşmesine dair bilgi veren Uzman Psikolog Merve Şahin, “Psikoloji ve astroloji birlikte çalışıldığında kişinin olası sorunları ve bu sorunları çözüme kavuşturmada daha gerçekçi, realist, çok yönlü ve tatmin edici bir şekilde sorun tespiti ve sorun çözme yoluna gidildiğini görebiliyoruz. Alanında deneyimli ve tecrübeli astrologlarla ve uzman psikologlarla yapılması şart olan bu çalışma, kişinin olası yaşayabileceği süreçleri işlevsel bir şekilde ele alma, hayat kalitesini arttırma, olayların sebep ve sonuçlarını görebilme ve bu olayları psikolojik açıdan değerlendirebilme yeteneğini kişiye kazandırır.  Astrolojik olarak kişinin haritasında ön gördüğü durumları psikolojiyle harmanlayıp ve psikoloji biliminin uygun gördüğü test ve envanterlerle bu durumların sağlaması yapılıp, kişiye yol ve yöntem gösterilir. Kişinin problemlerinin çözümü adına bütüncül bakış açısı sağlanan bu süreçte hem psikoloji biliminin hem de astrolojinin çözüm materyalleri birbirleriye harmanlanarak ustalıkla ve işlevsel olarak, kişiye özel şekilde uygulanır.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gülşah SaydamFlorya Saydam Eğitim Ve Danışmanlık MerkeziUzman Psikolog Merve Şahin
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