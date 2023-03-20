Gramer Evreni’nde Soluksuz Bir Macera: Rıfkı

Milenyum Çıkmazı ve Gamzeli Gezegen kitapları ile bilinen yazar Burak Çakır’ın yeni çocuk kitabı serisi yayımlandı. Palme Yayınevi etiketiyle yayınlanan Rıfkı serisi, beş kitaptan oluşuyor ve küçük bir çocuğun Gramer Evreni’ndeki maceralarına odaklanıyor. Pedagog onaylı serinin çizimlerinde ise Duru Dakoğlu’nun imzası bulunuyor.

“Gramer Evreni kraliçesi Alfa’nın gizemli bir hastalığa yenik düşmesi sonrasında kötü kalpli Random, evrenin dil bilgisi kurallarını değiştirerek tahta çıkar. Aldığı keyfi kararlarla değiştirdiği kurallar evrendeki dengeyi bozar, insanlar arasında anlaşmazlıklara yol açar. Rıfkı’ysa dedesinden kalan kitap ayracı Aytaç’la evrenler arası seyahat ederek Random’un bozduğu kuralları düzeltir ve dünyadaki insanların anlaşabilmesini sağlar.”

Gizemli dünyası ve keyifli diliyle Rıfkı, maceralarına ortak olacak arkadaşlarını bekliyor. Kitaba tüm seçkin kitabevlerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: http://www.sonumit.com/2023/03/rifkicocukserisi.html