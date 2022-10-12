Görele’de CHP’ye katılan üyelere rozetleri takıldı

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mazlume Oruç, “Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bize katılın çağrısı sonrası partimize katılımlar sürüyor. CHP halkın partisi, yoksulun partisi olacak. Hiç kimse CHP iktidarında, inancından ötürü, kimliğinden ötürü, yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmeyecek. Herkesi kucaklayacağız. Ülkeyi felaketten kurtarmak bizim elimizdedir. Bu mücadeleyi beraber vereceğiz. Hak, hukuk ve adalet için bize katılın. Geliyor gelmekte olan” dedi.

Oruç, konuşmasının ardından CHP’ye katılan üyelerin rozetlerini taktı.