Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.526,73
ALTIN
1.044,54
DOLAR
18,62
STERLİN
22,01
EURO
19,13
Bartın Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim üyesi...
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alıyor
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi...
Kütahya Belediyesi'nden kat karşılığı işyeri yapım ihalesi gerçekleştirilecek
Kütahya Belediyesi'nden kat karşılığı...
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Gerçek Pırlanta Nasıl Anlaşılır?

Dünyadaki en değerli taşların başında elmas gelir. Elmasın özel tekniklerle kesilmesiyle de pırlanta elde edilir.

21 Kasım 2022 Pazartesi 10:12
Gerçek Pırlanta Nasıl Anlaşılır?

Piyasada gerçek pırlantalar kadar sahte pırlantaların da yoğun bir şekilde bulunduğu biliniyor. Bu nedenle, gerçek pırlanta ile sahte pırlanta nasıl birbirinden ayırt edilir sorusunun yanıtı da önem taşıyor. Gerçek pırlantayı ayırt etmenin en sağlıklı yolu kuyumculardan yardım almaktır.

Pırlanta takılara sahip olanlar, bir kuyumcuya başvurarak gerekli incelemenin yapılmasını sağlayabilir. Bu sayede pırlanta yüzük ya da pırlanta kolye gibi takılarda kullanılan pırlantanın gerçek olup olmadığı rahatlıkla öğrenilebilir. Elbette evde uygulanabilecek basit birkaç yöntem de bulunuyor. Ancak bu yöntemlerin kişiyi yanıltabileceğini de eklemek gerekir. Yine de denemek isteyenler için bu yöntemlerden söz edelim.

  • Buğu Testi

Pırlantaya buğu testi yaparak gerçek olup olmadığı konusunda fikir edinebilirsiniz. Üzerine üflediğinizde anında bir buhar oluşur ve bu buharın kaybolma hızına bakmanız gerekir. Eğer yüzeyinde oluşan buğu çok kısa zamanda kayboluyorsa pırlantanın gerçek olma ihtimali yüksektir. Buğunun kaybolması zaman alıyorsa gerçek olma ihtimalinin daha düşük olduğunu belirtmeliyiz.

  • Su Testi

Tüm dünya genelinde pırlanta sahiplerinin evde en sık uyguladığı test su testidir. Su dolu bir bardağa pırlantayı çok yavaş bir şekilde bırakmalısınız. Eğer pırlanta bardağın dibine batıyorsa gerçektir. Ancak batmıyorsa, yüzeyde kaldıysa ya da bardağın orta kısımlarında yüzüyorsa pırlantanın gerçek olma ihtimali neredeyse yok demektir. Su testi kolay uygulanabilen testlerden biridir ve siz de evde deneyerek bir fikir edinebilirsiniz.

  • Sıcaklık Testi

Bu test, diğerlerine nazaran biraz daha uğraş gerektiriyor. Gerçek pırlantanın ısıya karşı son derece dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Test için bardağa soğuk su koymalısınız. Ardından pırlanta taşın 40 derece sıcaklığa kadar ısıtılması gerekir. Anında soğuk suya koyduğunuzda eğer taş parçalanıyorsa elinizdeki pırlanta sahtedir. Parçalanmıyorsa sahte olma ihtimali çok düşüktür.

Bu ve benzeri testleri uygulamak yerine sadece güvenilir adreslerden pırlanta tektaş yüzük satın almayı tercih edebilirsiniz. Böylelikle ‘’acaba sahte mi?’’ tarız endişelerden de arınmış olacaksınız. Bizim bu noktada sizlere önerimiz, hem geniş model seçeneği sunan hem de hakiki pırlanta satışı yapan Sina Pırlanta internet sitesi üzerinden alışverişinizi yapmanız olacak!

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Pirlanta Yuzuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hıncal Uluç hayatını kaybetti
Hıncal Uluç hayatını kaybetti
Doğru Mobilya Seçimi Nasıl Yapılır?
Doğru Mobilya Seçimi Nasıl Yapılır?
MSB'den Pençe-Kılıç Hava Harekatı açıklaması: 89 hedef imha edildi
MSB'den Pençe-Kılıç Hava Harekatı açıklaması: 89 hedef imha edildi
Bartın Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alıyor
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alıyor
Kütahya Belediyesi'nden kat karşılığı işyeri yapım ihalesi gerçekleştirilecek
Kütahya Belediyesi'nden kat karşılığı işyeri yapım ihalesi gerçekleştirilecek
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
TÜRKAK 15 Akreditasyon Uzman Yardımcısı ve 2 İdari Personel alacak
TÜRKAK 15 Akreditasyon Uzman Yardımcısı ve 2 İdari Personel alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول