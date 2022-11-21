Gerçek Pırlanta Nasıl Anlaşılır?

Piyasada gerçek pırlantalar kadar sahte pırlantaların da yoğun bir şekilde bulunduğu biliniyor. Bu nedenle, gerçek pırlanta ile sahte pırlanta nasıl birbirinden ayırt edilir sorusunun yanıtı da önem taşıyor. Gerçek pırlantayı ayırt etmenin en sağlıklı yolu kuyumculardan yardım almaktır.

Pırlanta takılara sahip olanlar, bir kuyumcuya başvurarak gerekli incelemenin yapılmasını sağlayabilir. Bu sayede pırlanta yüzük ya da pırlanta kolye gibi takılarda kullanılan pırlantanın gerçek olup olmadığı rahatlıkla öğrenilebilir. Elbette evde uygulanabilecek basit birkaç yöntem de bulunuyor. Ancak bu yöntemlerin kişiyi yanıltabileceğini de eklemek gerekir. Yine de denemek isteyenler için bu yöntemlerden söz edelim.

Buğu Testi

Pırlantaya buğu testi yaparak gerçek olup olmadığı konusunda fikir edinebilirsiniz. Üzerine üflediğinizde anında bir buhar oluşur ve bu buharın kaybolma hızına bakmanız gerekir. Eğer yüzeyinde oluşan buğu çok kısa zamanda kayboluyorsa pırlantanın gerçek olma ihtimali yüksektir. Buğunun kaybolması zaman alıyorsa gerçek olma ihtimalinin daha düşük olduğunu belirtmeliyiz.

Su Testi

Tüm dünya genelinde pırlanta sahiplerinin evde en sık uyguladığı test su testidir. Su dolu bir bardağa pırlantayı çok yavaş bir şekilde bırakmalısınız. Eğer pırlanta bardağın dibine batıyorsa gerçektir. Ancak batmıyorsa, yüzeyde kaldıysa ya da bardağın orta kısımlarında yüzüyorsa pırlantanın gerçek olma ihtimali neredeyse yok demektir. Su testi kolay uygulanabilen testlerden biridir ve siz de evde deneyerek bir fikir edinebilirsiniz.

Sıcaklık Testi

Bu test, diğerlerine nazaran biraz daha uğraş gerektiriyor. Gerçek pırlantanın ısıya karşı son derece dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Test için bardağa soğuk su koymalısınız. Ardından pırlanta taşın 40 derece sıcaklığa kadar ısıtılması gerekir. Anında soğuk suya koyduğunuzda eğer taş parçalanıyorsa elinizdeki pırlanta sahtedir. Parçalanmıyorsa sahte olma ihtimali çok düşüktür.

Bu ve benzeri testleri uygulamak yerine sadece güvenilir adreslerden pırlanta tektaş yüzük satın almayı tercih edebilirsiniz. Böylelikle ‘’acaba sahte mi?’’ tarız endişelerden de arınmış olacaksınız. Bizim bu noktada sizlere önerimiz, hem geniş model seçeneği sunan hem de hakiki pırlanta satışı yapan Sina Pırlanta internet sitesi üzerinden alışverişinizi yapmanız olacak!