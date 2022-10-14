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Genel Müdür Erkılınç’tan değerlendirme: Yolumuz açık, hedefimiz belli

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, yasa değişiklikleri sonrası birinci önceliklerinin ilan kayıplarını telafi etmek ve gazetelerin gelirlerini artırarak çeşitlendirmek olduğunu belirterek, “Resmi ilanların geleceğine dair belirsizliğin ortadan kaldırılması ile birlikte artık yolumuz açık, hedefimiz bellidir” ifadesini kullandı.

14 Ekim 2022 Cuma 15:45
Genel Müdür Erkılınç’tan değerlendirme: Yolumuz açık, hedefimiz belli

Genel Müdür Erkılınç, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Yasalaşarak yürürlüğe giren kanun değişikliklerinin getirdiği kazanımların ülkemiz, Basın İlan Kurumu ve medya sektörü için hayırlı olmasını dileyen Erkılınç, “Basın İlan Kurumu olarak görev ve sorumluluklarımız çerçevesinde, kanun çalışmalarının başladığı ilk günden Genel Kurul’da oylandığı son ana kadar var gücümüzle çalışarak, paydaşı olduğumuz basın kuruluşlarının kazanımlarının artması için mücadele verdik. Yapılan değişiklikler, gazetelerimize can suyu olacak, internet medyasına yeni bir hüviyet kazandıracak, dezenformasyonla etkin mücadelede yeni bir sayfa açacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Kayıpların telafi edilmesi gerekiyor

Yasa değişikliği ile BİK’e yeni sorumluluklar yüklendiğini ve bugüne kadar özveri ile yürütülen çalışmaların enerjisi yüksek şekilde sürdürüleceğine inandığını kaydeden Erkılınç, şu ifadelere yer verdi:

“Resmi ilanların varlığını kanuni güvence altına alan yeni yasa ile birlikte, ‘sansür’ yakıştırmasıyla süslenen algı operasyonları sürecinde oluşan kayıpları telafi etmek, gazetelerin gelirlerini artırarak çeşitlendirmek birinci önceliğimiz olacaktır. Resmi ilanların geleceğine dair belirsizliğin ortadan kaldırılması ile birlikte artık yolumuz açık, hedefimiz bellidir.

Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ve beraberinde gelen dijital yenilikler medyayı küresel ölçekte şekillendirmektedir. Tiraj tabloları, satış rakamları ve yapılan haberlerin kamuoyuna etkisi hesaplandığında gazetelerin dönüşüme olan ihtiyacı, internet medyasının ise kimlik arayışı bir gerçektir.

Yeni yasa ile birlikte internet haber siteleri yasal bir zemine oturacak, bu yasal zemin ile birlikte resmi ilan alabilmelerinin önü açılacaktır. Ayrıca internet medyası çalışanlarının senelerdir dile getirdikleri özlük hakları sorunu çözülmüş, basın kartı alarak akredite olabilmeleri sağlanmıştır.”

Basınımızı yaşatmaya kararlıyız

Araştırma raporlarının Türkiye’nin dünya üzerinde dezenformasyona en çok maruz kalan ülkelerden biri olduğunu gösterdiğini aktaran Erkılınç dezenformasyonla mücadelede etkin bir pozisyon alınarak, milli güvenlik, kamu sağlığı ve haber alma hürriyetinin güvence altına alındığını vurguladı.

Erkılınç, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Basın İlan Kurumu olarak, tüm kısır tartışmaların ötesinde yasa sürecinin sonrasına dair hazırlıklarımız önceden başlamış, mevzuat çalışmalarımız ve dijital altyapı inşası ise tüm hızıyla sürmektedir. Üzerimize yıkılmaya çalışılan tüm algılara rağmen, basınımızı yaşatmaya, medyamıza bir gelecek perspektifi sunmaya kararlıyız.

Bu vesile ile yeni Basın Yasası çalışmalarına lehte, aleyhte katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman ifade ettiğim gibi sizlerle kaderimiz ortak ve birlikte çok güçlüyüz. Büyüyen ailemizle, geleceğe yürümeye hazırız.”

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Basın İlan KurumuBikCavit Erkılınç
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