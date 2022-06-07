GENEL BAŞKAN YILMAZ GÜLÜMSER YÖNETİM KURULU ÜYELERİ  BİR ARAYA GELDİ

HABER: NİHAT İLİKCİOĞLU

TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZ' in genelinde ülkemizin Ekonomik krize karşı değerlendirdik ve Vatan Severler Partisi olarak bizim amacımız bir araya gelip Türk milletimizin sorunları kendi sorunlarımız gibi üzerimize düşen görevimizi yerine getirmeye yönelik çalışmalara devam ediyor olacağız diyerek sözlerine devam etti.



TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZ genelinde geçim sıkıntısı adalet atanma işlemleri emeklilikte yaşa takılan gibi sorunların çözümünde önemli aşamalar kat ettikleri söyledi.

Burda tüm Vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum Türkiye karanlığa gömmeyelim aydınlık günler için haydi hep beraber birlik olalım halkımız için mücadele içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Sözlerini tamamladı.



Vatan Severler Partisi Kurucu Lideri Genel Başkanı Yılmaz Gülümser teşkilatlarımıza tebrikler ediyorum Başarılarının devamını diliyorum.