Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, sözleşmeli spor uzmanı, gençlik çalışanı, psikolog ve yurt personeli alımı yapacak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarak 923 Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı, Psikolog ve 652 yurt yönetim personeli istihdam edilecek.



Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı, Psikolog kadroları için işe alım şartları, başvuru tarihleri ve diğer bilgileri görüntülemek için tıklayınız.

Yurt Yönetim Personeli kadrosu için işe alım şartları, başvuru tarihleri ve diğer bilgileri görüntülemek için tıklayınız.