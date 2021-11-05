Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
sisli
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,575.92
ALTIN
560.82
DOLAR
9.71
STERLİN
13.07
EURO
11.22
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek 
HASAN CAN KAYA'YA BÜYÜK ALKIŞ
HASAN CAN KAYA'YA BÜYÜK ALKIŞ
Sözleşmeli Beden Öğretmeni İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Beden Öğretmeni İstihdam...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve kredi başvuruları başladı

05 Kasım 2021 Cuma 12:16
3 Okunma
Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve kredi başvuruları başladı

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs-kredi başvurularının başlatıldığını duyurdu. Buna göre; bugün başlayan başvurular 8 Kasım Pazartesi 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

EN ÖNEMLİ KISTAS BAŞARI

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumu ile ilgili bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu yüzde 40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflardaki öğrencilerin ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

İLK 100 GİRENE 3 KAT BURS

Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrencilere normal burs tutarının 3 katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini bitirenler, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor BakanlığıBurs Ve Kredi Başvuruları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'5'inci Yargı Paketi' görüşmeleri, TBMM Adalet Komisyonu'nda başladı
'5'inci Yargı Paketi' görüşmeleri, TBMM Adalet Komisyonu'nda başladı
Seyir füzelerinin motor ihtiyacı yerli ve milli imkanlarla sağlanacak
Seyir füzelerinin motor ihtiyacı yerli ve milli imkanlarla sağlanacak
MSB: Kaçak geçiş yapmaya çalışan 2'si FETÖ, 1'i DEAŞ üyesi 3 kişi yakalandı
MSB: Kaçak geçiş yapmaya çalışan 2'si FETÖ, 1'i DEAŞ üyesi 3 kişi yakalandı
Maden ocağında metan gazı şüphesi; rahatsızlanan 7 işçiden 1'i öldü
Maden ocağında metan gazı şüphesi; rahatsızlanan 7 işçiden 1'i öldü
"Kafkasların, 'zenginliği paylaşma' bölgesine dönüşmesini arzu ediyoruz"
"Kafkasların, 'zenginliği paylaşma' bölgesine dönüşmesini arzu ediyoruz"
NELER KONUŞTULAR?
NELER KONUŞTULAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlara inceleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlara inceleme
Karla mücadeleye 352 yeni makine ve ekipman
Karla mücadeleye 352 yeni makine ve ekipman
Ölümünde siyanür şüphesi
Ölümünde siyanür şüphesi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma