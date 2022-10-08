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Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.200 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alacak

08 Ekim 2022 Cumartesi 13:24
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.200 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatına bağlı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, 2020 yılı KPSS B grubu P3 puan sırası esas alınarak boş kontenjan sayısının üç katına kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre 1.200 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alınacak.

Adaylar başvurularını 10 – 14 Ekim 2022 tarihleri arasında Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Posta yoluyla veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve ilan metninde belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecek.

Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının personel alımı ilanına ulaşmak için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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