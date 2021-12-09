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Genç Öğretmen’den rengarenk bir müzik sınıfı

Kütahya’daki Simav Dört Eylül Ortaokulu’nda müzik öğretmenliği yapan Muzaffer Orhan (28), tutkusunu öğrencilerine de aşılamak için canla başla çalışıyor. Görev yaptığı okulda rengarenk bir müzik sınıfı kurulmasına öncülük eden Orhan, öğrencilerine ritim duygusunu ‘Boomwhackers borularıyla ve Handbells’ adı verilen melodik çanlarla öğretiyor.

09 Aralık 2021 Perşembe 15:21
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Genç Öğretmen’den rengarenk bir müzik sınıfı

3 yıllık Öğretmen Muzaffer Orhan, göreve atandığında Dört Eylül Ortaokulu henüz inşaat halindeydi. Sınıflardan birini müzik sınıfına dönüştürmek isteyen Orhan, masraflar için belediye ve okul aile birliğinden destek aldı ve kendi imkanlarını ortaya koydu. Böylece hayal edilen sınıf yaklaşık 2 yıl önce kuruldu. İlk iş sınıfın tabanını laminant kaplatıldı, laminantların altına döşenen köpükler ise nota figürlerine dönüştürülüp sınıfın duvarlarına asıldı. Sınıf duvarları, öğrencilerle birlikte boyandı, süslendi.

“El ele verip çalışmak, başarıyı da mutluluğu da beraberinde getiriyor”

Müzik öğretmeni Muzaffer Orhan, “Sadece müzik sınıfı için değil, her konuda öğrenciyle birlikte harekete etmek gerekiyor. El ele verip çalışmak, başarıyı da mutluluğu da beraberinde getiriyor. Müzik sınıfını öğrencilerimle birlikte kurduk, kendi emeklerini ortaya koydukları için de sınıf onlar için çok kıymetli” diyor. Muzaffer öğretmenin öncülüğünde okulu olan Simav Dört Eylül Ortaokulu eTwinning School olmuş, eTwinning projeleri sayesinde WEB 2.0 tabanlı içerikleriyle birlikte müzik dersi daha da eğlenceli bir hale gelmiştir. Aynı zamanda Muzaffer öğretmen, müzik ders kazanımlarını animasyon haline getirerek Türkiye'de binlerce öğrenciye ulaşmış ve öğretmenlerin beğenisini kazanmıştır.

YOUTUBE’DA 200 BİNİ AŞKIN İZLENME

Muzaffer öğretmen, görev yaptığı okul dışındaki öğrencilere de ulaşmak istiyor. Hazırladığı animasyon videolarla YouTube üzerinden dersler veriyor. İzlenme sayısı 200 binleri bulan videoların animasyon, seslendirme ve kurgu gibi teknik süreçlerini tek başına yürüten Orhan, teknolojiyle yakından ilgileniyor ve birikimini sosyal medyada sık sık paylaşıyor.

HABER : YAĞMUR TANYILDIZ

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Simav Dört Eylül OrtaokuluMuzaffer Orhanöğretmen Muzaffer Orhan
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