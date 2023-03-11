Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.384,56
ALTIN
1.140,37
DOLAR
18,97
STERLİN
22,84
EURO
20,19
Atina Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Atina Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
BDDK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
BDDK Sözleşmeli Bilişim Personeli...
Aksaray'da 245 adet arsa satılacak
Aksaray'da 245 adet arsa...
Halıköy Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alıyor
Halıköy Belediyesi Zabıta Memuru...
Başakşehir'de konut alanı satış ihalesi
Başakşehir'de konut alanı satış...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Genç İş Adamı Baha Tuzer'e Silahlı Saldırı!

Genç iş adamı Baha Tuzer, 11 Mart'ta silahlı saldırıya uğradı

11 Mart 2023 Cumartesi 21:19
Genç İş Adamı Baha Tuzer'e Silahlı Saldırı!

İSTANBUL- Genç iş adamı Baha Tuzer, Kendisine ait Mercedes marka aracıyla Ataşehir'de seyir halinde ilerleyen iş adamı, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişilerin ateş açmasıyla panik yaşadı. Ne olduğunu anlamadığını belirten Tuzer, biraz ilerledikten sonra kenara çekip hemen polisi aradığını söyledi. Gelen ekiplerin ilk kontrolünden sonra, araca 3 mermi isabet ettiği kaydedildi. Tespitler sonrası karakola giderek ifade veren iş adamı, "Seyir halinde evine giderken bir anda üzerime ateş açıldı, aracıma 3 mermi isabet etti. Ne olduğunu anlamadım, kenara çekip polisi aradım. Kimseyle bir husumetim yok, bildiğim bir düşmanım yok. Gereğinin yapılmasını istiyorum. Adalete güveniyorum" dedi.

HABER: ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Haber: Elif HayvalıGenç İş Adamı Baha Tuzer3 Mermi IAteş Açması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atina Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Atina Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter Alınacak
BDDK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
BDDK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Aksaray'da 245 adet arsa satılacak
Aksaray'da 245 adet arsa satılacak
AL-FARABİ ÜNİVERSİTESİ ŞARKİYAT FAKÜLTESİ "TÜRKSOY" BÖLÜMÜ’NÜN BAŞARI ÖYKÜSÜ
AL-FARABİ ÜNİVERSİTESİ ŞARKİYAT FAKÜLTESİ "TÜRKSOY" BÖLÜMÜ’NÜN BAŞARI ÖYKÜSÜ
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO'nun Türkiye'ye 4 bin kişilik çadır daha göndereceğini açıkladı
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO'nun Türkiye'ye 4 bin kişilik çadır daha göndereceğini açıkladı
Halıköy Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alıyor
Halıköy Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alıyor
Başakşehir'de konut alanı satış ihalesi
Başakşehir'de konut alanı satış ihalesi
Mardin Büyükşehir Belediyesi 10 adet arsayı satışa sundu
Mardin Büyükşehir Belediyesi 10 adet arsayı satışa sundu
Deprem bölgesindeki Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşme borçlarına 3 ay erteleme
Deprem bölgesindeki Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşme borçlarına 3 ay erteleme

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi