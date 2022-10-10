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Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

10 Ekim 2022 Pazartesi 15:49
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Gebze Teknik Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, Öğretim Üyesi alımı yapılacaktır. İlgili Kanunun 23., 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan “Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi”ne haiz adaylar başvuru yapabilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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