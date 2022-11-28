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Gaziantepli şehitlerin cenazeleri memleketlerinde

28 Kasım 2022 Pazartesi 15:25
Gaziantepli şehitlerin cenazeleri memleketlerinde

GAZİANTEP - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen (24) ile Piyade Sözleşmeli Er Eyüp Uğurlu'nun (25) cenazeleri, memleketleri Gaziantep'e getirildi.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı sonucu Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ile Piyade Sözleşmeli Er Eyüp Uğurlu şehit oldu. Öztürkmen ve Uğurlu'nun cenazeleri, bugün askeri uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Cenazeleri, Vali Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve şehit yakınları karşıladı.

Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Bu sırada şehit Öztürkmen'in annesi Gülcan Öztürkmen, asker selamı verip, elinde oğlunun kepini tuttu. Şehidin tek kardeşi Mehmet Fatih Öztürkmen ise ağabeyinin cenazesini askeri kıyafet giyerek karşıladı. Şehit Öztürkmen'in cenazesi, ikindi vakti Nizip ilçesi Dazhöyük Mahallesi'nde toprağa verilecek. Şehit Uğurlu'nun cenazesi ise yarın Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gaziantepli şehitler
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