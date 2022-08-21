Gaziantep'teki kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı

GAZİANTEP (DHA)

Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. 3 savcının görevlendirildiği soruşturmada, tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüs şoförü, ilk ifadesinde, "Otoyolda kaza vardı, kalabalık bir ekip bulunuyordu. O sırada ne olduğunu anlayamadım. Bir anda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybettim. Toparlamak için manevra yapmaya başladım ama kurtaramadım ve otobüs devrildi" dedi.

Gaziantep-Nizip otoyolunun 20'nci kilometresinde dün saat 10.30 sıralarında otomobil, kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak dere yatağına devrildi. Kaza ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

KAZADA 15 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kayan otobüs, emniyet şeridinde park halinde olan itfaiye aracı ve ambulanslarına da çarparak kurtarma çalışmalarına katılan sağlık personeli, itfaiye erleri ve gazetecilere çarptı.

Kazada sağlık personelleri Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden ile itfaiye erleri Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt ile İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen, Umut Yakup Tanrıöver ve Aziz Birdal, Yakup Birdal, Muhammet Erpek, Umut Erpek, Nuran Tanrıkulu, Melik Kaya ile Mehmet Özsoy yaşamını yitirdi.

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ile jandarma ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralanan 31 kişi, Nizip ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.