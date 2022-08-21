Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 31
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.020,20
ALTIN
1.016,26
DOLAR
18,09
STERLİN
21,44
EURO
18,16
Yozgat Bozok Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi 31...
Tarsus Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacak
Tarsus Üniversitesi 7 Öğretim...
Artvin Çoruh Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Artvin Çoruh Üniversitesi Sözleşmeli...
Süleyman Demirel Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi 12...
Batman Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alıyor
Batman Üniversitesi 6 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Gaziantep'teki kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı

Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı

21 Ağustos 2022 Pazar 17:05
Gaziantep'teki kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı

GAZİANTEP (DHA)

Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. 3 savcının görevlendirildiği soruşturmada, tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüs şoförü, ilk ifadesinde, "Otoyolda kaza vardı, kalabalık bir ekip bulunuyordu. O sırada ne olduğunu anlayamadım. Bir anda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybettim. Toparlamak için manevra yapmaya başladım ama kurtaramadım ve otobüs devrildi" dedi.

Gaziantep-Nizip otoyolunun 20'nci kilometresinde dün saat 10.30 sıralarında otomobil, kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak dere yatağına devrildi. Kaza ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. 

KAZADA 15 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kayan otobüs, emniyet şeridinde park halinde olan itfaiye aracı ve ambulanslarına da çarparak kurtarma çalışmalarına katılan sağlık personeli, itfaiye erleri ve gazetecilere çarptı. 

Kazada sağlık personelleri Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden ile itfaiye erleri Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt ile İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen, Umut Yakup Tanrıöver ve Aziz Birdal, Yakup Birdal, Muhammet Erpek, Umut Erpek, Nuran Tanrıkulu, Melik Kaya ile Mehmet Özsoy yaşamını yitirdi. 

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ile jandarma ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralanan 31 kişi, Nizip ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Kazaşoförün Ifadesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat Bozok Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alacak
Tarsus Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacak
Tarsus Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacak
Artvin Çoruh Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Artvin Çoruh Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Süleyman Demirel Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alacak
Batman Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alıyor
Batman Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alıyor
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
Cumhurbaşkanlığı'ndan Darülaceze'de aşure dağıtımı
Cumhurbaşkanlığı'ndan Darülaceze'de aşure dağıtımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM başkanı ve yönetim kurulunu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM başkanı ve yönetim kurulunu kabul etti
Kılıçdaroğlu'nun katılacağı açılış öncesi belediye işçilerinden 'ek zam' eylemi
Kılıçdaroğlu'nun katılacağı açılış öncesi belediye işçilerinden 'ek zam' eylemi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول