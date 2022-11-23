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Gaziantep'te küçük sanayi sitesi yapım ihalesi

23 Kasım 2022 Çarşamba 14:31
Gaziantep'te küçük sanayi sitesi yapım ihalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kredi desteği ile S.S. Gaziantep TIR ve Makina Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ne ait 459 adet işyerinin yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

İhale, 13 Aralık 2022 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası toplantı salonunda yapılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin, teklif dosyasını en geç ihale günü saat 10.00’a kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1. Kat 155 nolu odaya vermeleri ya da iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla göndermeleri gerekmektedir.

İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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