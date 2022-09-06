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Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü

06 Eylül 2022 Salı 15:59
Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü

GAZİANTEP Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) makine fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Gaziantep 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren yürüyen merdiven ve araç üstü ekipman imal eden fabrikada meydana geldi. Fabrikada henüz bilinmeyen nedenle oluşan patlamayı duyan işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, patlama sonucu 2 işçinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ekipler, ölen işçilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖLEN İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) yürüyen merdiven ve araç üstü ekipman imal edilen fabrikada patlamanın sebebinin vidanjörden kaynakladığı belirtildi. Hayatını kaybeden işçilerin ise Mustafa Kesiktaş (27) ile Ercan Kılıç (25) olduğu ifade edildi. Kesiktaş ile Kılıç'ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Öte yandan Gaziantep Valisi Davul Gül ile İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, patlamanın yaşandığı fabrikada incelemelerde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gaziantepte Fabrikada Patlama
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